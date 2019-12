Salazar aseguró que la ruptura de Ansaloni con Cambiemos fue una decisión conjunta tomada en UATRE y con "sobrados motivos"

El intendente y presidente del Fe bonaerense aseguró que la decisión del diputado nacional y máxima autoridad de su partido de no formar parte del interbloque Juntos por el Cambio en el Congreso "no fue una traición", como la calificó hasta el propio presidente Mauricio Macri. "Esto no fue una decisión tomada por Pablo. La tomó el gremio a quien él pertenece, UATRE" aseguró Salazar. Dijo que el gobierno trató al sindicato "como enemigos" y que en varias oportunidades habían intentado diálogo para evitar este desenlace.