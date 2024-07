Todos tenemos una especie de árbol favorito, eso quedó más que claro porque ya son más de 3 mil las personas que se sumaron al concurso enviando un audio para ganar un hermoso lapacho rosado.

Las respuestas de los oyentes son muy diversas e incluyen todo tipo de arbolados: desde fresnos, palo borracho, árbol paraíso, palmeras y hasta un ginkgo biloba.

Por ejemplo, Brisa y Rocío fueron concisas y ambas eligieron un ficus y dos palmeras enanas, respectivamente. José María prefirió un lapacho rosado y Ricardo fue un poco más explicativo y dijo:

“El que siempre me gustó fue el árbol palo borracho, pero bueno, se hacen tan grandes con semejantes raíces que no va para la vereda. Yo ya tengo un sauce y un paraíso, y el sauce hace desastre, así que bueno. Estaría bueno ese lapacho, tiene un muy lindo color en sus flores”.

Por su parte, Abel dijo que le gustaría un árbol con historia:

“¿Qué árbol me gustaría plantar en la vereda de mi casa? En este momento me gustaría plantar un ginkgo biloba, porque es un árbol lerdo de crecimiento y a la vez su historia cuenta que fue el árbol que sobrevivió la bomba atómica en Hiroshima. Obviamente, conozco todos los otros árboles, pero en este momento me gustaría plantar un árbol de esos. Sus hojas son medicinales, también”.

María, que tiene diversas plantas en su jardín, pero le gustaría sumar una nueva, también se sumó y dijo: “Yo tengo de toda clase de plantas, pero me gustaría un tilo, que da una hermosa sombra”.

Olivia comentó que prefiere un fresno porque no rompe veredas: “Me gustaría plantar dos fresnos porque dicen que la raíz va para abajo y no se extiende y levanta veredas o rompe caños de cloacas o agua. El fresno dice que tiene la raíz más derecha hacia abajo”.

Por su parte, Ana María compartió un hermoso recuerdo de la infancia, con su abuelo:

“Yo plantaría en mi vereda un paraíso de esos paraísos que tienen las bolillas porque recuerdo cuando yo era chiquita, en mi infancia que mi abuelito siempre traía dos sillitas, una para mí y una para él, y nos poniamos a jugar ahí a la rayuela con la bolillas de los paraísos. Era muy divertido. Un recuerdo muy lindo de mi infancia que nunca me lo voy a olvidar”, expresó.

Por otro lado, también se sumó Matías, que comentó que siempre quiso plantar un lapacho rosado en su jardín, pero nunca pudo lograr que el árbol crezca.

Respondió: “Entiendo que es un lapacho rosado, una planta que me fascina como muchas otras, pero esta en particular porque he intentado hacer germinar sus semillas y no lo he logrado nunca, más allá del esfuerzo que le he puesto. Así que sería muy grato poder obtenerla, realmente”, además agregó:

“Y por supuesto que creo que la calidad de vida tiene mucho que ver con el contacto con las plantas, con la naturaleza. Cosa que también de alguna forma nos sigue atando a mucho de nosotros a vivir en San Pedro”.



Finalmente, Eduardo también participó y dijo: “El árbol que me encantaría y me fascinaría poder plantar en casa, en la vereda, es el árbol de Neem. Me encanta, es un hermoso árbol”.

¿Te gustaron sus respuestas? ¿Qué árbol es tu favorito? Si te colgaste en enviar tu audio, pero también querés participar por la posibilidad de ganar un hermoso lapacho rosado, todavía estás a tiempo.

Respondé la consigna en un audio a nuestro WhatsApp 3329 479958 y contanos qué árbol te gustaría plantar en tu vereda y por qué.

Elegimos al ganador este sábado 13 de julio en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi que sale todos los sábados de 9 a 13 por APA 91.5 y por nuestro canal de YouTube: Sin Galera Lilí Berardi.

Y recordá que sumás chances de ganar si te suscribís a nuestro medio, realizando un aporte mensual a La Opinión y Sin Galera.