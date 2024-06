Es necesario pensar en un plan de forestación a futuro, de manera consciente y responsable que involucre a los vecinos, que sean instruidos para plantar, cuidar y preservar cada planta en el frente de su casa, en su jardín o en su patio. De hecho hay una ley a la que la ciudad está adherida y una ordenanza que habría que actualizar.

Para tener una idea certera de qué especies se adaptan más a la zona donde se encuentra San Pedro, La Opinión consultó con especialistas y las más aptas para plantación en veredas como las de nuestra ciudad serían: Acer Saccharinum, Acer Burgerianos, Acer Ginnala, Acer Negundo Disciplinado, Aguariguay (nativo) y Fresnos Rubras.

Si contamos con la posibilidad de plantar ejemplares para sombra en lugares más amplios, las variedades podrían ser el lapacho amarillo, jacarandá, ibira pita, roble rojo, lapacho rosado, sauce criollo o liquidambar. También resultará una buena elección una planta de ceibo, que además nos ofrecerá un colorido rojo con la flor nacional, quebracho colorado, algarrobo y guayacán como ejemplares de copa más amplia, con mayor altura y que necesitan más espacio para su desarrollo, sin el peligro de que ocasionen obstrucción de cañerías o construcciones.

Si el destino de la planta será un parque, una plaza o un gran jardín la elección podría definirse entre estos arbustos: Oleas, Elaeagnus (que tiene la particularidad de que no son atacados por hormigas), ligustrinas, callistemon, jazmines del cabo o hemerocallis.

Inconfundible y bella: la flor de ceibo y una de las posibilidades para elegir en el arbolado.

Y aunque parezca un consejo de entrecasa, desde el INTA siempre recomiendan podar (no destrozar) las ramas en los meses que no tengan “R”, es decir mayo, junio, julio y agosto, aunque con el cambio climático que está soportando el planeta no parece tener demasiada importancia, y que el arbolado urbano es patrimonio de todos y necesita cuidado y respeto.

A la hora de hablar de costos, el precio de cada ejemplar es muy variado. Deberemos tener en cuenta la variedad, la edad de la planta (porque a mayor tiempo de cuidado, más costo) y la calidad. En promedio, el precio de una planta es de aproximadamente $10.000.

Plantar un árbol siempre será una responsabilidad que demandará tiempo, esfuerzo y algo de dinero, pero el ejemplar devolverá con creces esa inversión otorgando sombra y lo más importante: oxígeno para vivir.

La inversión no es poca, si se trata de varios ejemplares, pero si vamos sumando poco a poco y plantando de a uno por mes, cuando llegue la hora de disfrutar el beneficio por años. El balance resultará siempre positivo.

Si bien la tarea de cuidado de una planta demanda tiempo y esfuerzo, el primer año a partir de su plantación, será el que más cuidado habrá que dedicarle porque cada ejemplar tiene su propia adaptación al nuevo lugar, manteniendo riego, control de tutores y por supuesto protegerlo de los insectos y plagas.

Hay colores y variedades acordes a cada espacio y vereda, para que no produzcan roturas, molestias a vecinos por caída de hojas y aporten colorido y protección del sol.

