Este lunes 8 de septiembre, Día de la Patrona de San Pedro, Nuestra Señora del Socorro, el templo de la parroquia ubicada en la plaza Constitución será proclamada Basílica, tras la decisión que tomó el fallecido papa Francisco.

Ads

La ceremonia será presidida por el nuncio apostólico arzobispo Miroslaw Adamczyk, representante del papa León XIV en la Argentina, con funciones diplomáticas de embajador papal.

El templo está listo para la proclamación como Basílica.

Este lunes es día no laborable para la administración pública y en la plaza dispusieron bancos y sillas sobre la explanada, con un escenario ante el pórtico para el acto.

Ads

A las 15.00 será la procesión, que comenzará en Mitre y 3 de Febrero para recorrer el centro de la ciudad hasta llegar al templo, donde a las 16.00 será la santa misa de proclamación como Basílica de la parroquia.

La virgen Nuestra Señora del Socorro, tras la vestición del domingo.

Este domingo, tras las elecciones legislativas, hubo rezos en honor a la virgen de Nuestra Señora del Socorro y se produjo la tradicional vestición de la imagen camino al Día de la Patrona.

Ads

A las 23.30 hubo cantata para la vigilia hasta la medianoche, cuando Bomberos concurrió para el traslado de la virgen hacia la plaza, en una ceremonia que fue acompañada por una gran cantidad de personas.

Puede interesarte