La Justicia dispuso prisión preventiva y traslado desde la Comisaría a una unidad penal del Servicio Penitenciario Bonaerense para Daniel Martín Aragón, de 58 años, esposo de la mujer que estuvo desaparecida durante 36 horas a fines de febrero pasado.

Está imputado por lesiones, coacción, amenazas y por privar a su pareja de la libertad en los términos de "sustraer, retener u ocultar a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer o no hacer o tolerar algo contra su voluntad", que se agrava por el vínculo conviviente.

El Juzgado de Garantías interviniente hizo lugar a la solicitud de la fiscala Viviana Ramos para que permanezca detenido mientras se desarrolla el proceso en su contra, por lo que seguirá alojado en una celda al menos por los próximos ocho meses, cuando la Defensa pueda hacer algún planteo a su favor.

Aragón fue aprehendido cuando todavía su pareja estaba desaparecida. Él había ido a radicar la denuncia para que la busquen, pero familiares y allegados revelaron los actos de violencia a los que la sometía. Cuando la encontraron, ella contó todo en Fiscalía.

Habían discutido porque él le encontró un celular y le tenía prohibido usar ese tipo de dispositivos. Ella se escapó de la casa y se escondió entre matorrales a la vera de un camino rural cercano al campo en el que eran cuidadores, en inmediaciones de Maxiconsumo, por ruta 1001.

Allí la encontraron los perros de Bomberos que asistieron a la policía en la búsqueda. Estaba en estado de shock y deshidratada, con signos de violencia. Habían pasado alrededor de 36 horas desde que se escapó de la casa tras discutir con el marido.

Familiares de la víctima contaron a La Opinión que Aragón no la dejaba salir si no lo hacía con él, que la maltrataba, le impedía hablar con la gente y hasta la torturaba. Incluso, revelaron, le ponía energía eléctrica a las puertas cuando él se iba para que ella no saliera.

Daniel Aragón era conocido por su rol como conductor de programas de radio de música tropical. Vendía leña y era cuidador del campo donde convivía con la víctima y sus hijos. Uno de ellos fue la única persona que lo visitó mientras estuvo alojado en la Comisaría.