Daniel Martín Aragón, así se llama el acusado de haber vejado, maltratado, torturado y encerrado a su pareja. Tiene 58 años, era conductor de un programa de radio cuyo nombre es Danimanía y trabajaba vendiendo leña mientras oficiaba de casero junto a su mujer en un campo.

En términos legales, la Fiscal Viviana Ramos decidió imputarle el viernes 23 de Febrero varios delitos: lesiones, coacción, amenazas, privación de la libertad en los términos de "sustraer, retener u ocultar a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer o no hacer o tolerar algo contra su voluntad".

Ese mismo día a la mañana, su víctima fue hallada con vida a la intemperie escondida entre pastizales y derivada de inmediato al Hospital donde permanece internada. La justicia le tomó declaración en la sala donde se recupera de las nuevas y las viejas lesiones físicas aunque será mucho el tiempo que le lleve reinsertarse en la casa en la que la espera su propia familia para cuidarla y contenerla de los daños psíquicos que deberá procesar para encontrar un nuevo modo de vivir.

“Ella por suerte se encuentra estable, está en observación va a pasar a una sala en la cual va a estar hoy, mañana y capaz hasta lunes en observación para que pueda recuperarse”, dijo el sábado el tío de la víctima.

El pedido de su tío ha sido que se haga público lo sucedido y se advierte a la población sobre los riesgos que se corren cuando no se llega a tiempo con una denuncia o los mecanismos al alcance de las víctimas no son lo suficientemente seguros como para resguardarlas.

La decisión que la llevó a tomar la decisión de formar una familia está estimado en unas dos décadas. La edad que tiene uno de sus tres hijos, también víctima de la situación que se vivía puertas adentro de un hogar que muchas veces quedaba cercado con electricidad.

El día en que logró escapar. Aragón le había encontrado un celular que según trascendió tenía prohibido utilizar, salvo cuando él le ordenaba tomar imágenes mientras mantenía relaciones con otra mujer.

“Soy el tío”, dijo Fernando, uno de los hermanos de la madre de la víctima quien relató que cuando su sobrina llegó al Hospital “estaba muy, muy, débil, impresionante todas las marcas que tenía en el cuerpo aparte de las picaduras de los mosquitos. No había comido, no había bebido nada de agua".

Tras haber declarado en la Fiscalía sobrevino el relato y la reconstrucción: “lo que venía sucediendo, yo me entero el jueves a la tarde, porque yo sabía desde hace muchos años que él no la dejaba salir a ningún lado, la maltrataba, la tenía privada de hablar con alguien, de celular, todo, pero no sabía lo que le venía haciendo, todo este macabro que venía haciendo este tipo”, aclaró respecto a lo que comentaban entre amigos y familiares que de por sí ya era grave aunque no sospechaban los alcances de los vejámenes.

Fernando siguió en su relato: “Hablé con una excuñada de ella que una vuelta hace muchos años la trajo a la casa, ella le mostró el cuerpo, como lo que le hacía a la persona esta”, recordó y agregó que “una de las hermanas sabía un poco el tema de estas cosas, no quería que denunciara por miedo, porque estaba amenazada de muerte, ella y los chicos”.

“Él la maltrataba, aparte de golpearla, no la dejaba salir a ningún lado, no la dejaba tener celular, amiga, amigos, nada”…

“Yo el jueves a la tarde voy a declarar lo que más o menos me habían comentado”, agregó en relación a lo que considera que pudo haber colaborado para que se activara la búsqueda de la mujer que resistió casi cuarenta horas a la intemperie. Todo lo que declaró sirvió para que las autoridades y la justicia temieran por el que pudo haber sido el peor de los finales.

“Cuando salían, salían juntos, iban a comprar lo que sea, ella se quedaba en el auto con los hijos y él bajaba. Si no salía con él, no salía. Hasta le ponía cables con electricidad en la puerta del lado afuera para que ella no pudiera salir, cuando se iba la dejaba encerrada”, explicó el hombre a La Opinión con la intención de que otros no pasen por el silencio y el miedo que condenan a muchas personas.

“Llegaba a quemarla con cigarrillo, objetos caliente las partes íntimas. Tenía todo el cuerpo quemado en su momento, moreteado de los golpes, la llegaba a atar en la cama con con soga, con una cadena”.

“Estaban amenazados los hijos, amenazados, no podían decir nada ni hablar nada de lo que pasaba o lo que veían”, aclaró Fernando respecto a todos los hechos silenciados durante años.

El estremecedor relato lleva a buscar qué penas previstas en la legislación podrían aplicarse para actos tan perversos. “Él estaba saliendo con una mujer. Estuvo como cuatro años saliendo con esa mujer y la llevaba a la casa donde vivían todos ahí, él tenía relaciones con la mujer delante de ella y él la obligaba a que la filmara y que presenciara todo” y aclara que si se resistía la volvía a golpear salvajemente.

“Ella logró esconderse por suerte y bueno, al otro día el rata este se presenta en la comisaría” a hacer la denuncia, dijo el tío respecto a Aragón.

Por último y después de hablar con su sobrina, intentó reconstruir cómo se desencadenaron los hechos. “Le encontró un celular, le encontró una foto que supuestamente que ella se sacó para poder verse un poco el cuerpo y supuestamente le vio el celular, le vio la foto y bueno; le dijo que la iba a matar. Entonces ella salió para afuera, se fue, se fue corriendo de la casa”.

“Él al rato salió a buscarla, no sé si la habrá visto o no. Ella se tuvo que esconder dentro de los campos porque sabía que si la encontraba la iba a matar”, completó para cerrar todas las hipótesis que se habían trazado.

“Al otro día ‘el rata’ este se presenta en la comisaría, a hacer una denuncia como que ella había hecho abandono de hogar el día anterior, en la cual los policías no le creen nada” y que afortunadamente producto de esas sospechas decidieron retenerlo y dar parte a la fiscalía.

“Yo creo que con todas estas causas reunidas, con todo lo que venía haciendo esta persona sobre la persona de mi sobrina, creo que tiene que terminar la prisión sin dar tantas vueltas y sin esperar mucho ¿no?”, preguntó Fernando.

Cuando la encontraron toda la familia esperaba que al momento de declarar, la mujer de 44 años, ofreciera mayores datos para que la Fiscal Viviana Ramos pudiera obrar rápidamente y evitar que desaparezcan pruebas o testigos. “Después que declaró, por suerte dijo todo, se descargó, dijo todo lo que venía pasando lo que venía pasando, dijo lo de esta mujer, todo lo que tenía que decir” y refirió que los hijos temen que les tomen declaración porque “no quieren ver al padre preso”.

“Ahora hay que esperar que se recupere bien, ella va a vivir provisorio en la casa de mi hermano con la mujer, después se verá”, anunció respecto a los próximos pasos que tienen previstos para cuidar a su sobrina.

“Él tenía el programa ese Danimanía, hacía el programa ese, bueno aparte vendía leña y eso allá donde vivían porque allá le prestaban y hasta los mismos dueños del campo supuestamente declararon también que la veían muy golpeada, muy apagada, muy triste”.

Por último indicó: “esperemos que todo esto que se reunió pueda servir para que la persona esta quede detenido, quede preso, si es posible de por vida”.