El Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 de San Nicolás dictó sentencia y condenó a prisión perpetua a Alejandro Mussin, el turista de 34 años oriundo de Tres de Febrero que el año pasado mató a su pareja, Guadalupe Estigarribia, de 21, en un complejo de cabañas en Baradero.

En el juicio quedó acreditado que Mussin golpeó por todo el cuerpo a su pareja y que un fuerte golpe en el cráneo fue el que provocó la muerte de la joven cuando ambos estaban dentro del establecimiento turístico ubicado en la zona de Colonia Suiza.

El Tribunal consideró que el estado de "inconsciencia" que Mussin presentaba cuando lo trasladaron al Hospital Lino Piñeiro fue "una simulación" y hasta se puso en duda los efectos del consumo de cocaína, que había comprado en Baradero tras llegar en moto desde Villa Bosch con la víctima.

Para cometer el crimen, Mussin utilizó al menos tres elementos distintos con los que produjo una gran cantidad de lesiones en el cuerpo de la víctima. Las heridas fueron de tipo cortantes, excoriaciones, fracturas de cráneo, entre otras.

La autopsia había constatado múltiples golpes en la cabeza. Uno de ellos provocó un hematoma subdural, lo que implica que las heridas llegaron hasta la zona del cerebro. El hematoma era tan generalizado que llamó la atención del mismísimo médico forense.

El detenido, cuando lo trasladaban desde el hospital a Fiscalía. Foto: Tu Radio Baradero.

La pareja había arribado el 18 de abril de 2024, alrededor de las 2.00 de la madrugada. El sábado 20, el dueño del complejo vio que salía agua del interior del alojamiento donde estaban y golpeó. No lo atendían, por lo que llamó a la policía.

Cuando abrieron la puerta se encontraron con la macabra escena. El agua que corría arrastraba coágulos de sangre. La víctima estaba en el piso, sin vida. Adentro, todo estaba destrozado y había sangre por todos lados.

Sobre un colchón, tapado con una frazada, estaba Mussin, con una cuchilla en la mano. Lo esposaron porque se movía y se agarraba de la camilla. También movía los párpados y parecía escuchar todo lo que ocurría. Por eso consideraron que simuló el estado de inconsciencia.

La relación violenta de Mussin con la víctima fue acreditada por diversos testigos. El padre de Guadalupe aseguró que él le controlaba todos los movimientos y que ella estaba decidida a dejarlo por los episodios de violencia que habían vivido.

Mussin la había golpeado en la vía pública, provocándole lesiones en un ojo, en los labios y en las costillas. Ese hecho fue denunciado en la Comisaría de la Mujer de Villa Bosch y la Justicia impuso una medida de exclusión perimetral.

Cuando venció la restricción, ella decidió no renovarla y volvió a convivir con él. Nadie sospechaba de las adicciones de Mussin, pero todos notaban que él tenía una actitud posesiva sobre ella.

Los hechos de violencia fueron muchos. Incluso una vez amenazó con prender fuego el perro, mientras no la dejaba salir de la casa en la que convivían. Cuando se separaron por un tiempo, él seguía escribiéndole.

Alejandro Mussin, cuando llegaba a la sala de audiencias. Foto: El Norte.

Las amigas de Guadalupe contaron que ella dejó de frecuentarlas, pero que alguna vez les dijo que tenía miedo porque él era violento y no sabía cómo manejarlo. Incluso les contó que él, además de consumir, vendía cocaína.

Las responsables del área de Género de la Municipalidad de Tres de Febrero relataron que hubo varias denuncias de violencia sexual, psicológica y física: golpes con un palo de escoba, ahorcamiento, golpes de puño.

Informaron que su área evaluó la situación como de "alto riesgo" y que además de la restricción perimetral ella tenía un botón antipánico. Había amenazas de muerte que incluían apuntarla con un arma de fuego.

El juez Alejandro Ares, que debutó en un juicio oral y tuvo a su cargo la expresión del voto, consideró que los elementos obrantes en la causa dieron cuenta de que Mussin tuvo "plena conciencia del hecho" que había cometido, por lo que no le aplican los atenuantes que planteó la defensa.

"Mussin presentaba autolesiones que no pueden explicarse sin consciencia de lo sucedido y que permiten dejar de lado el estado de inconsciencia y la ausencia de recuerdo", consideró Ares.

El juicio contra Mussin, en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales de San Nicolás.

Mussin le dijo al médico forense que había consumido 20 gramos de cocaína. Cuando el profesional le destacó que era imposible semejante consumo, se corrigió, dudó, cambió el discurso. Las lesiones de defensa por parte de la víctima eran claras en el rostro del femicida.

Las pericias psicológicas concluyeron que Mussin comprendía la criminalidad de sus actos y que, aunque presentaba trastorno propios de un adicto a las drogas, el consumo de estupefacientes no afectaba los parámetros indicados. Su relato resultó inverosímil y simulado.

El psiquiatra que lo vio en el Hospital de Baradero relató que todo el tiempo preguntaba por Guadalupe, tras un estado de estupor que fue, a todas luces, una simulación: cuando le dijeron que si no hablaba iba a quedar asentado que no quería colaborar, comenzó a dar un discurso ordenado, repentinamente.

Alejandro Emanuel Mussin fue hallado penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido en contexto de violencia de género, lo que implica que la única pena posible para su condena es la de prisión perpetua.