Se desarrolló este miércoles en los Tribunales de San Nicolás la larga jornada de audiencia por el juicio contra Alejandro Mussing, el turista del conurbano que asesinó a su pareja, Guadalupe Estigarribia, de 21 años, en un complejo de Cabañas de Baradero.

El martes que viene, el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 dará a conocer el veredicto, que todo indica será condenatorio contra el femicida, puesto que los elementos de prueba son suficientes para ello.

El juicio comenzó alrededor de las 8.30 de la mañana con el desfile de los testigos de Fiscalía y los peritos médicos y de Policía Científica que trabajaron en la violenta escena del crimen.

Luego de un receso al mediodía, retomaron el debate, que terminó pasadas las 16.30 con los alegatos del fiscal Hernán Granda, que pidió prisión perpetua por femicidio.

El defensor oficial Joaquín Castro hizo un planteo de inimputabilidad en procura de que se contemplen circunstancias extraordinarias de atenuación y le apliquen una pena de 10 años de cárcel.

La jornada de debate fue dura para los presentes. El testimonio de la familia de Guadalupe Estigarribia respecto de la violencia a la que sometía de manera constante Mussing a la joven en el marco de su relación fue respaldada por el personal profesional del área de Género de Tres de Febrero, distrito donde vivían.

La víctima había tenido acompañamiento durante las semanas previas al femicidio y su caso era considerado "de alto riesgo" por las diversas situaciones a las que había sometido, en un contexto de adicciones a las drogas por parte de Mussing.

El juicio contra Mussing será en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales de San Nicolás.

Durante la audiencia los presentes tuvieron que ver fotografías de la escena del crimen y del hallazgo del cuerpo que dieron cuenta del grado de violencia con el que se produjo el asesinato.

Las pericias que le practicaron a Mussing en el Hospital de Baradero apenas lo trasladaron tras ser detenido sostuvieron que comprendía la criminalidad de sus actos.

La defensa oficial, que asumió el caso porque la defensora particular renunció en los días previos al juicio, señaló que debería tenerse en cuenta la problemática el consumo excesivo de estupefacientes.

Alejandro Mussing y Guadalupe Estigarribia habían llegado a Baradero el miércoles 17 de abril del año pasado para pasar el fin de semana en un complejo de cabañas de la zona de Colonia Suiza.

Esa misma noche, él fue a comprar drogas. La escena del crimen fue descubierta el sábado por la mañana, cuando el dueño del complejo de cabañas detectó que salía agua de la que había alquilado la pareja y no respondían a los llamados a la puerta.

Cuando la policía llegó, el lugar estaba destrozado. Mussing estaba en la cama, inconsciente, con el cuchillo con el que mató a la joven en la mano y diversas lesiones autoinfligidas.

El cuerpo de Guadalupe Estigarribia tenía signos de putrefacción, lo que reveló que habían pasado varias horas desde el asesinato. Tenía una gran cantidad de lesiones en la cabeza y el rostro como fracturas, cortes, hematomas.