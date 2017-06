Polémica por la recategorización: Sindicatos recorren áreas para dialogar con los empleados

Este lunes, las organizaciones que representan a los trabajadores municipales desarrollan reuniones en los diversos sectores para dialogar respecto de la polémica desatada por la aplicación del nuevo escalafón, que hizo que los empleados cambien de categoría sin que les hayan explicado que sucedería.

En el Hospital hubo una reunión en el sótano que había sido autoconvocada por los trabajadores y que contó con la participación de los referentes de ATE Gustavo Gauna y del Sindicato de Trabajadores Municipales Raúl "Chipi" Benítez, luego de que afliados los anoticiaran del tema.

"Está bastante complicado el tema, hay mucho malestar entre la gente", dijo Benítez a La Opinión. "La reunión estuvo difícil, la gente está muy enojada", coincidió por su parte Gauna cuando fue consultado por este medio, al finalizar la reunión.

Durante el transcurso del día recorrerán otros sectores para relevar las opiniones de los afiliados, que no confían en que el nuevo escalafón sea beneficioso para el trabajador, como afirman desde el Ejecutivo. "No avisaron, no explicaron, y viniendo de Sánchez Negrete y Ramos, la verda es que da para desconfiar", dijo un empleado que estuvo en el sótano del Hospital.

"No nos llamaron para consensuar, nosotros tenemos un borrador que habíamos hecho para debatir el nuevo escalafón. El convenio colectivo dice claramente que debe ser acordado entre las partes", señaló Benítez, que el sábado participó del primer encuentro luego de la polémica.

Allí acordaron volver a reunirse el miércoles y el Gobierno accedió a dejar "en suspenso" la aplicación del nuevo escalafón, aprobado por ordenanza el 30 de diciembre pasado, cuando la mayoría oficialista en el Concejo Deliberante sancionó el Presupuesto vigente para este año.

En el acta quedó expresado además que esta nueva reunión oficiará como instancia de debate de la Mesa de Relaciones Laborales para la discusión salarial respecto del incremento comprometido para el segundo trimestre del año, luego de acordar un siete por ciento en marzo pasado.