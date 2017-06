Polémica por cambio de categorías: Corti aseguró que "no se le bajó el sueldo a nadie"

Trabajadores municipales se comunicaron este viernes con La Opinión para expresar su preocupación por la aparición de cambios en el escalafón que detectaron en sus recibos de sueldo, donde ahora figuran con "dos categorías menos" que antes.

ATE y el Sindicato de Trabajadores Municipales están en alerta. En comunicación con sus afiliados les dijeron que no "sabían nada" y que les cayó "como un balde de agua fría" la situación. "Es algo que no se puede hacer, no fue consesuado con los gremios", les dijeron.

Desde el Ejecutivo, el Secretario de Gobierno Silvio Corti fue el encargado de responder las consultas de La Opinión sobre el tema. Adelantó que este sábado a las 11.00 habrá una reunión con los sindicalistas y que el lunes, desde la Dirección de Personal, recorrerán los sectores para brindar explicaciones a los empleados.

"Es lo que se aprobó en el Presupuesto y se liquidó con este sueldo. Hay una nueva denominación, eso es lo que cambió. Los sueldos son los mismos, tal como figura en el presupuesto", sostuvo el funcionario del Gobierno de Cecilio Salazar.

"Los gremios estaba al tanto, hemos discutido esto, que se aprobó el 30 de diciembre con el Presupuesto. No hay baja ni suba de sueldos, lo que hay es un escalafón distinto, con nuevas denominaciones", enfatizó Corti, que reconoció que hubo consultas de empleados en diversas áreas.

"Esto recupera la carrera del empleado municipal. Obligatoriamente, cada tres años, tendrán incremento de categoría. Había 15 categorías por agrupamiento y el convenio colectivo dice que tiene que haber diez, para los 30 años de carrera. Se eliminaron algunas categorías, se cambió la nominación a otras", explicó.

"Ahora, entre la máxima y la mínima hay un 105 por ciento de diferencia, antes había 1500 pesos", sostuvo el funcionario y aseguró que el IPS ya tiene la información de las equivalencias para liquidar los haberes de los agentes jubilados.