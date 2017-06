Polémica por cambio de categorías en la liquidación de los sueldos municipales

Este viernes, empleados municipales pusieron el grito en el cielo al observar que en sus recibos de sueldo les aparece un cambio en el escalafón que, según entienden y aseguraron a La Opinión, los "baja de categoría" y atenta contra su carrera.

"Hoy nos dieron los recibos de sueldo. Sin avisar, nos bajaron dos categorías, a todo el personal. Nos cuesta horrores conseguir categoría, y que nos bajen así, es un atropello", consideró una empleada que relató la situación a La Opinión.

Otro trabajador explicó que en su recibo de sueldo le figura una categoría dos puntos inferior a la que tenía, aunque el básico en el salario es el mismo que antes, por lo que no entendía la situación y consideró que ahora tendría dificultades para acceder a una jubilación mejor cuando le toque.

ATE y el Sindicato de Trabajadores Municipales están en alerta. En comunicación con sus afiliados les dijeron que no "sabían nada" y que les cayó "como un balde de agua fría" la situación. "Es algo que no se puede hacer, no fue consesuado con los gremios", les dijeron.

El lunes, según les informaron a los trabajadores, mantendrán una reunión con representantes del Gobierno por el tema y analizan la posibilidad de ir a la Justicia en relación al tema. "Nunca nos juntamos para modificar el escalafón municipal", dijeron desde los sindicatos a los empleados.

Desde el Gobierno, en tanto, informaron que "lo único que se hizo fue aplicar el escalafón nuevo, que fue charlado con los gremios y figura en el Presupuesto que aprobó el Concejo Deliberante". De la misma manera, señalaron que "ningún sueldo cambió, ni para abajo ni para arriba".