Una vecina reportó: "Hola , quería mostrarte la irresponsabilidad de la gente que tiene caballos. Esta tarde en la plaza de 11 de Septiembre, en frente de la 104 viviendas andaba un caballo suelto. Yo iba con mi bebé de 1 año y lo agarré justito porque venía corriendo para el lado de nosotros y nos pasó por al lado, sino le pasa por encima. Al rato volvió, pasó corriendo el caballo por la plaza llena de nenes y unos pibitos corriéndolo para agarrarlo. Llamé a la policía y me dijeron que ellos no se ocupan de eso, ¿entonces quién? No llegué a grabar cuando paso porque fue todo muy rápido, pero mi bebé quedo temblando cuando le paso por al lado, un desastre".

