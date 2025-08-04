Una vecina de la zona reportó: Hola, buenas tardes, ¿cómo puede ser que en la plaza de Banfield haya un juego donde hay muchas criaturas y los fierros le den electricidad? Puede pasar una desgracia. ¿Dónde están los municipales para que le hagan mantenimiento? Es el único juego que hay en la plaza, pero acá los adultos responsables de sus hij@s no hacen nada para que no suban, los dejan. Es una corriente leve, pero si hay algún cable o algo tocando puede pasar una desgracia".

