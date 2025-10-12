El grupo Patrimonio Verde trabaja de manera constante y firme en defensa de nuestro arbolado público. Una de las acciones más notables ha sido la instalación de QR con toda la información en diversas especies plantadas en diferentes puntos de la ciudad.

El retoño del pino de San Lorenzo fue el primero en estrenar este sistema de información, luego fue el turno de las tipas de la plaza Constitución.

A partir del próximo martes 14 de octubre, los naranjos amargos que adornan y perfuman algunas calles de la ciudad, también serán portadores de este elemento de la tecnología que permitirá, celular mediante, leer el QR e informarnos sobre las características científicas de estos árboles y su historia relacionada con San Pedro.

En total suman 290 ejemplares que fueron plantados en diferentes calles allá por la década del 30 a raíz de una iniciativa de docentes y alumnos de la escuela n.°6.

Habilitarán cuatro QR que contarán la historia, la leyenda romántica, las características técnicas y ofrecerán las recetas de las abuelas con los frutos de estas plantas.

Los dispositivos estarán instalados en las esquinas de Oliveira Cézar y Mitre, Oliveira Cézar y Salta, donde se llevará a cabo el acto protocolar y degustación de productos, también habrá un QR en Oliveira Cézar y Rivadavia y en Rivadavia y 3 de Febrero.

El grupo Patrimonio Verde, con el acompañamiento de otras entidades, trabaja en un nuevo proyecto relacionado con el bosque de autóctonas plantadas seis años atrás en el sector del paseo Agenor Almada, del Paseo Público Municipal.

