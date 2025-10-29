La patinadora Belinda Valera, representante del club Banfield, participó el pasado sábado en el Torneo Provincial de Patín Carrera realizado en Rosario, donde obtuvo el primer puesto en su categoría.

Belinda, que actualmente reside en Rosario por motivos de estudio, fue la única sampedrina presente en la competencia, ya que el resto del equipo no pudo viajar debido a un desperfecto en la combi que los trasladaba.

Este domingo, nuestra ciudad será sede de la última fecha de la competencia gaucha, organizada por el club Huincaló, que contará con la participación de equipos locales y regionales.

Durante la jornada realizarán el reconocimiento a los patinadores más destacados del año, entre los que se encuentran deportistas de distintos puntos de la provincia.

