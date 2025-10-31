El Gobierno municipal y los sindicatos volvieron a reunirse este viernes en el marco de la Mesa de Relaciones Laborales para discutir aumento salarial, sin novedades de acuerdo en la paritaria.

"El Ejecutivo, hasta el momento, no realizó ninguna propuesta salarial ni dio respuesta a nuestro pedido", informaron desde ATE, que se mantuvo en la solicitud de 15 por ciento de aumento para cerrar el año.

Por su parte, desde el STM informaron que los representantes del Gobierno plantearon "una situación económica complicada" y anunciaron que Salazar mantenía una reunión con funcionarios de Provincia por el tema.

El sindicato que conduce Juan Cruz Acosta propuso obtener un incremento de 150 mil pesos al básico para todos los trabajadores, lo que implica porcentajes de aumento diferenciados, según lo que cobra cada trabajador.

En la reunión, el Gobierno informó que los sueldos de octubre serán depositados el viernes 7 de noviembre, lo que implica un día después del cuarto hábil que tiene como plazo máximo de ley.

"Les hicimos saber que para esa fecha están fuera de término y que estamos en alerta por medidas de fuerza", informó Juan Cruz Acosta a sus afiliados.

Desde el Gobierno también les informaron a los representantes de Cicop, el gremio de los médicos, que el sueldo se pagará recién el 7 de noviembre, de acuerdo a las estimaciones de Economía.

El Municipio recibe asistencia de Provincia y toma prestados recursos de fondos afectados para pagar sueldos desde hace tres meses, cuando logró cumplir con lo justo con el medio aguinaldo de junio, gracias a un adelanto de coparticipación.

El intendente iba a La Plata para mantener reuniones de gestión vinculadas con las necesidades de asistencia financiera en el marco de un contexto de crisis económica que afecta a las arcas municipales.