El Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz “Mono” Acosta se presentó en el Ministerio de Trabajo para que ese organismo intervenga ante la falta de convocatoria por parte del Gobierno local para discutir paritaria.

Ads

Los gremios y el Municipio habían acordado reunirse el 17 de octubre para “analizar el avance de los indicadores correspondientes”, luego del último incremento acordado.

El sindicato de Acosta consideró que la demora en la convocatoria "afecta gravemente" a los trabajadores municipales y pidió a la delegada Sofía Rotundo que cite a las partes a audiencia.

Ads

En el acta firmada el 27 de agosto quedó asentado que como resultado de los acuerdos en el marco de la Mesa de Relaciones Laborales los empleados municipales obtuvieron un aumento acumulado del 19,54 por ciento en lo que va del año.

El índice de precios al consumidor (IPC) difundido por el Indec hasta septiembre marca una inflación acumulada del 22 por ciento, por lo que los aumentos de sueldo estarían 1,46 por ciento por debajo.

Ads

Puede interesarte