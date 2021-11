“Pancho” Espíndola y Franco Boaglio jugarán en el Torneo Regional con Barracas de Colón

Francisco Espíndola y Franco Boaglio jugarán el Torneo Regional 2021/22 que comenzará el próximo fin de semana con Barracas de Colón, el equipo que le ganó la final del Torneo de Clubes 2020 a Paraná y logró la clasificación al certamen nacional.

Los delanteros con último paso por el Albirrojo se incorporan este lunes al conjunto colonense, ubicado en la localidad que está a unos 165 kilómetros de San Pedro. Para evitar viajar todos los días para entrenar y disputar los partidos, se radicarán en la ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires.

El primer partido de Barracas en el Torneo Regional será el próximo domingo ante Argentino Oeste de San Nicolás como local. Posteriormente enfrentará Rancagua y Argentino de Pergamino. En la segunda ronda de la zona 5 de la región Pampeana Norte se invertirán las localías.

Barracas festejó en el Complejo Jorge Suárez el título en el Torneo de Clubes 2020. Foto: Prensa Barracas.

Espíndola y Boaglio tendrán una nueva experiencia en el campeonato que reúne a elencos de todo el país. En 2018 jugaron el Federal C con Paraná y un año después el Torneo Regional Federal Amateur con Mitre. Anteriormente, integraron planteles de Sportivo Baradero en el Federal B.

El Lobo también competirá en el venidero Torneo Regional con el arquero Diego Pérez y el volante santalucense Brian Montenegro, recientemente campeones de la Copa de Baradero. Por estas horas, puede incorporarse algún otro sampedrino al plantel de Marcos Barlatay donde entre las caras conocidas sobresalen el ex-La Esperanza y Paraná Agustín Poll y Germán Bulgarella quien volvió tras ganar el Torneo Preparación 2021 de la Liga Sampedrina (LDS) con Mitre.

Diego Pérez y Brian Montenegro fueron determinantes en el título de Sportivo en la Copa de Baradero. Fotos: Gentileza Nachi Miranda.

La entidad baraderense integra el grupo 3 de la zona Pampeana Norte con SAT de Luján, que será su rival en el debut como local; Metalúrgico de Escobar y Atlético Las Campana de Campana.

San Pedro no tendrá ningún club representante en el Torneo Regional 2021/22 porque tras un 2020 sin certámenes por la pandemia de coronavirus, no se homologó ningún campeonato clasificatorio y la media plaza que tenía Independencia por haber sido campeón del Clausura 2019 no se confirmó por reglamento.

La LDS sí aportará árbitros y serán al menos siete los cuáles a principios de octubre superaron la prueba física en Rosario. Se trata de Antonela Romero, Pablo Gauna, Milton Ayala, Joaquín Gil, Agustín Gómez, Damián Bertolini y Ricardo Cena quienes, en caso de que el Colegio de Árbitros del Consejo Federal que conduce Gustavo Bassi los designe, saldrán a la cancha.