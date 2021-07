Otra vez, Silvio Velo escalará el Aconcagua para llegar a la cima

Silvio Velo anunció, tras no ser convocado a los Juegos Paralímpicos Tokio 2021, que escalará otra vez el Aconcagua con el objetivo de llegar a la cima, como no pudo en 2018: “Arranco a entrenar con vistas al Aconcagua. Tengo la revancha, una nueva oportunidad”.

Ya estoy convocando y me queda todo este tiempo para poder prepararme mejor que la otra vez para poder soñar con estar en el techo de América. Es el mismo proyecto que en 2018 con la diferencia que son todos deportistas olímpicos. Estamos con ese proyecto que seguramente me va a llevar todo este tiempo”, explicó en el Reporte del Deporte sobre la nueva experiencia que afrontará en el inicio del próximo año.

El sampedrino admitió que en la anterior ocasión no se enojó por no haber alcanzado la cima, pero que le gusta competir: “No llegar no me gustó demasiado, pero era mi primera vez. Nunca me había subido a un cerro y de repente estar en esa montaña imponente y haber quedado muy cerca”.

En el verano de 2018 Velo escaló con la acción Summit Aconcagua, que convocó a un grupo de personas para las que el deporte fue una herramienta vital de superación, la montaña más alta de América (6.962 metros) y la segunda del mundo detrás del Monte Everest (8.848).

El futbolista quedó en Plaza Cólera, a 992 metros de la cumbre, junto a María del Pilar Pereyra y Peter Czanyo por un “intenso cansancio” y no haberse podido “recuperar” de las jornadas previas. Los que arribaron a la cima fueron el conductor Julián Weich y el rugbier Ezequiel Baraja mientras que Álvaro Casillas y la nutricionista Pinky Zuberbuhler intentaron hacerlo pero regresaron al campamento. Antes, el basquetbolista de la Generación Dorada Fabricio Oberto abandonó por una fatiga muscular.