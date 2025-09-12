Otra vez la mechera: robó en un bazar céntrico y quedó grabada por las cámaras de seguridad
Ocurrió este jueves. Fue registrada robando artículos de un comercio ubicado en Mitre 1085. Se trata de la misma que ya fue captada en reiteradas oportunidades bajo la misma modalidad para robar artículos.
Este jueves, alrededor de las 13.00, las cámaras de seguridad de un bazar ubicado en Mitre 1085 captaron el momento en el que una mujer roba diferentes artículos de una góndola.
En el video se puede ver cómo recorre los pasillos del comercio y va guardando productos, como dentífrico y talco para pies, debajo de su ropa.
Se trata de la misma mujer que, en reiteradas oportunidades, fue filmada robando bajo la misma modalidad en diversos locales y es reconocida como "la mechera".
