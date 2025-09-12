Este jueves, alrededor de las 13.00, las cámaras de seguridad de un bazar ubicado en Mitre 1085 captaron el momento en el que una mujer roba diferentes artículos de una góndola.

En el video se puede ver cómo recorre los pasillos del comercio y va guardando productos, como dentífrico y talco para pies, debajo de su ropa.

La mechera fue captada por las cámaras de seguridad del local.

Se trata de la misma mujer que, en reiteradas oportunidades, fue filmada robando bajo la misma modalidad en diversos locales y es reconocida como "la mechera".

