Una mujer fue registrada por las cámaras de seguridad del comercio Escososa Limpieza, ubicado en Boulevard Moreno 650, mientras robada artículos de limpieza.

El hecho ocurrió durante la jornada de este lunes, cuando la delincuente ingresó al local fingiendo ser cliente y se llevó diversos objetos dentro de su campera.

Las cámaras de seguridad del comercio registraron el robo.

“Nos robó un colgante, que es como un ojo protector y uno o dos tarros de perfumina para la ropa”, comentaron a La Opinión desde el local.

La delincuente se trata de la misma mujer que en otras oportunidades fue filmada robando bajo la misma modalidad en otros comercios, donde ya es reconocida como “la mechera”.

Uno de los episodios más reconocidos fue durante el año pasado en el maxikiosco Ushuaia, donde tras robar en el lugar el dueño del negocio difundió un video en redes sociales, donde se la ve confesando el delito y luego pidiendo disculpas para que no llame a la policía.

En esta ocasión, las víctimas decidieron no radicar la denuncia correspondiente.

“Ya la conocen acá en el barrio, me han dicho varios, igual que el chico de Ushuaia, que él hizo el video público. Es la misma persona, así que no. No hemos ido a perder el tiempo con la denuncia”, finalizaron.