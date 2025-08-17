Otra vez la mechera: ingresó a un local céntrico y se llevó un termo
Ocurrió este sábado a la tarde en un comercio ubicado en Mitre al 1400. La mujer, de reconocida trayectoría delictiva, tomó un termo del mostrador, lo escondió entre sus prendas y quedó captada por las cámaras de seguridad.
Este sábado, las cámaras de seguridad de un local ubicado en Mitre al 1400 captaron el momento en el que una mujer se roba un termo.
En el video se puede ver como la delincuente aprovecha el momento en el que la persona que la estaba atendiendo atina a ir a buscar algo a la parte detrás del local y oculta el objeto entre sus prendas.
Se trata de “la mechera” reconocida por cometer robos con la misma modalidad en distintos comercios de la ciudad.
Por su parte, el dueño del comercio, el exconcejal José Gil, se mostró muy decepcionado por el actuar de la joven a la que afirma haber ‘’ayudado varias veces''.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión