Este sábado, las cámaras de seguridad de un local ubicado en Mitre al 1400 captaron el momento en el que una mujer se roba un termo.

En el video se puede ver como la delincuente aprovecha el momento en el que la persona que la estaba atendiendo atina a ir a buscar algo a la parte detrás del local y oculta el objeto entre sus prendas.

La mechera se llevó un termo de un local céntrico.

Se trata de “la mechera” reconocida por cometer robos con la misma modalidad en distintos comercios de la ciudad.

Por su parte, el dueño del comercio, el exconcejal José Gil, se mostró muy decepcionado por el actuar de la joven a la que afirma haber ‘’ayudado varias veces''.

