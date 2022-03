Obra en el Estadio Municipal: qué se hizo con 15 millones de pesos

La obra en el Estadio Municipal que realizó la cooperativa Grupo Alfa, la misma que remodeló un sector del Club de Jubilados y lo transformó en el Departamento Canino, transita su décimo mes -empezó en junio de 2021- y está por concluir con la última etapa. El proyecto se financió con 15 millones de pesos que el Gobierno nacional otorgó a la Municipalidad a través del programa Clubes en Obra y lo monitoreó la Secretaría de Obras Públicas, Infraestructura y Planeamiento que conduce Javier Silva y la Dirección de Deportes de Mariano Arnal.

Publicidad

Lo planificado empezó con la instalación de un piso vinílico sobre el flotante en el gimnasio, que estaba muy deteriorado. Desde el Municipio informaron meses atrás a La Opinión que para dicho trabajo se readecuaron fondos, aunque “no tanto sobre el original de 15 millones” de pesos.

La obra en el Estadio Municipal transita su décimo mes y está por concluir

La nueva superficie, que ya está en uso desde septiembre del año pasado, es ideal para jugar al futsal que es uno de los deportes que tiene canchas demarcadas. No así para handball o básquet porque las pelotas no pican lo suficiente para el desarrollo de dichos deportes, reconoció en su momento a La Opinión Arnal, quien aclaró que “el proyecto se pensó para la funcionalidad de las escuelas” y no afecta a la práctica de sus actividades.

La prioridad de que la obra favorezca a los estudiantes y no a las competencias oficiales radicó en que el gimnasio es utilizado por miles de chicos y adultos para practicar deportes y hacer educación física a través de sus escuelas. También, el Centro de Educación Física (CEF) N° 14 brinda sus clases y funcionarán actividades del programa Animate Vos Vales que arrancará en las próximas semanas.

Así quedó el piso del gimnasio con el vinílico. Foto: La Opinión.

En el gimnasio, además, hubo que reparar el techo y las ventanas para evitar que se filtre agua y afecte a la superficie. Previo a la colocación del mismo, una intensa lluvia desnudó esa falencia del espacio cubierto y hubo que solucionarla en un trabajo que fue “aparte de la obra”, aclaró por entonces el Javier Silva.

En simultáneo, hubo cambios en la fisonomía del predio General San Martín en cuyo perímetro de las calles Belgrano y Bozzano se colocaron chapas trapezoidales de colores de dos metros de largo por uno de ancho. Hay blancas, verdes, azules, bordó, negras y naranjas.

Detrás de ellas se dejó el alambrado porque su función es embellecer la fachada del polideportivo y, por eso, no están pegadas una a otra sino que tienen una luz de un metro. No se dispusieron sobre Casella, aunque estaba prevista en el proyecto.

La última etapa está por concluir y comprende la construcción de una oficina para la Dirección de Deportes de 40 metros cuadrados en el sector donde estaba el acceso por Bozzano, frente al Hospital Emilio Ruffa por donde habitualmente ingresaban los hinchas locales ver partidos de fútbol. El nuevo edificio se levantó pegado a la boletería y también se mantuvo la cantina, aunque el plan original difundido el año pasado por la Municipalidad contemplaba la demolición de los dos sectores.

Actualmente, como desde hace muchos años, el área de Arnal funciona debajo de la tribuna techada y cuenta con dos salas de no muy grandes dimensiones en la que trabajan al menos cuatro empleados administrativos más el propio funcionario. Una vez que acaben los trabajos de pintura en la flamante oficina, el equipo se mudará allí.

Las oficinas de la Dirección de Deportes estarán el sector lindero a Bozzano. Foto: La Opinión.

En ese sector del Estadio Municipal no se construirán una garita de seguridad, una boletería, baños públicos, un espacio para guardar maquinaria y dos dársenas para estacionar motos, como estaba previsto en el primer proyecto que el Gobierno local dio a conocer a los medios de comunicación porque el dinero estipulado se reasignó al piso del gimnasio ante la necesidad de hacer trabajos extras a la vez que la inflación también influyó (Nación aprobó el proyecto a principios de 2021, año en el que hubo un 50,9% de incremento de precios).

“La elevación del proyecto que permitió la llegada de los fondos del ministerio estaba con cómputos al segundo trimestre de 2020 y los fondos se recibieron a principios de este año. O sea un desfasaje de casi un 40% en costos”, detalló meses atrás a La Opinión un funcionario especializado en la materia.

El proyecto original, que se readecuó

El Gobierno local no debe devolver el dinero al Ministerio de Turismo y Deporte que conduce Matías Lammens porque es un subsidio. Poco más de 4 millones eran para sacar el piso flotante del gimnasio que estaba muy deteriorado y reemplazarlo por otro vinílico, aunque luego se decidió dejarlo debajo como apoyo del nuevo.

En el sector próximo al acceso por Bozzano y en paralelo a esa calle se preveían construir oficinas para la Dirección de Deportes, una garita de seguridad, una boletería, baños públicos, un sector para guardar maquinaria y dos dársenas para estacionar motos. Además, se proyectaron caminos peatonales en el interior del predio. Para todo ello se asignaron más de 7 millones de pesos del total.

Obras en el Estadio Municip… by La Opinión Semanario

Sobre Casella, en tanto, se planeó acondicionar los accesos ubicados en los extremos de la manzana de los cuáles uno es de ingreso al gimnasio y el otro a la tribuna visitante de la cancha de fútbol. En el segundo también se iba a disponer una casilla de seguridad y sanitarios. Se estimó que gastarían casi 4 millones de pesos.

El cerramiento del perímetro que da a calle Belgrano no estaba contemplado en el proyecto original que la Municipalidad dio a conocer cuando anunció la llegada del subsidio para obras en el Estadio Municipal. Sin embargo, las tareas empezaron por allí y también abarcaron el sector que da a Belgrano.