Piden cadena de oración para Matías Delgado, el pequeño diagnosticado con leucemia
Familiares y allegados al niño, de tan sólo ocho años, comunicaron a través de sus redes sociales un llamado a la solidaridad y a la fe. "“Pidamos al señor que les conceda fortaleza, alivio y esperanza, que su amor los sostenga y que la paz llegue a sus corazones", expresaron.
Familiares de Matías Delgado, el niño de 8 años oriundo de Río Tala y diagnosticado con leucemia, difundió en redes sociales un pedido de oración para el pequeño.
“Hoy queremos pedirles, desde lo más profundo del corazón, que se unan a nosotros en una cadena de oración”, relataron en Facebook y detallaron: “Sabemos que la oración tiene un poder inmenso que traspasa las distancias”.
“Pidamos al señor que les conceda fortaleza, alivio y esperanza, que su amor los sostenga y que la paz llegue a sus corazones. Gracias por sumarse y por creer. No hay dolor que no se alivie, ni corazón que no se abrace”, expresaron.
En enero de 2024, el pequeño fue sometido a una cirugía de trasplante. En un primer momento la médula respondió correctamente, pero meses más tarde, en agosto, Matías sufrió una recaída.
