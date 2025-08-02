Familiares de Matías Delgado, el niño de 8 años oriundo de Río Tala y diagnosticado con leucemia, difundió en redes sociales un pedido de oración para el pequeño.

“Hoy queremos pedirles, desde lo más profundo del corazón, que se unan a nosotros en una cadena de oración”, relataron en Facebook y detallaron: “Sabemos que la oración tiene un poder inmenso que traspasa las distancias”.

“Pidamos al señor que les conceda fortaleza, alivio y esperanza, que su amor los sostenga y que la paz llegue a sus corazones. Gracias por sumarse y por creer. No hay dolor que no se alivie, ni corazón que no se abrace”, expresaron.

En enero de 2024, el pequeño fue sometido a una cirugía de trasplante. En un primer momento la médula respondió correctamente, pero meses más tarde, en agosto, Matías sufrió una recaída.

