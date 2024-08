Familiares de Matías Delgado, el niño de 8 años diagnosticado con leucemia, operado de un trasplante de médula y que días atrás tuvo una recaída, advirtieron este lunes por la noche que delincuentes están aprovechando la situación para pedir dinero en su nombre.

“Anda gente pidiendo plata en nombre de Matías, con fotos de él y una fotocopia de la historia clínica que la mamá había subido a Facebook. Ningún familiar de Mati está en este momento pidiendo ni haciendo nada. Se hizo una rifa en su momento, que ya se sorteó”, informó una de las tías del niño a La Opinión.

Semanas atrás el pequeño tuvo un control médico tras el que los profesionales constataron que el cáncer volvió y la médula se infiltró, por lo que deberá someterse nuevamente a sesiones de quimioterapia y a una cirugía.

Por este motivo, allegados pidieron públicamente una cadena de oración para acompañar a Matías y a su familia. El domingo por la tarde hubo una reunión afuera de la casa del pequeño, en la localidad de Río Tala, donde diversas personas se reunieron para orar por él.

Actualmente Matías se encuentra internado en el área de terapia intensiva del Hospital de Niños Gutiérrez.

“Esto que están haciendo no tiene nombre. Están lucrando con un nene que está peleando entre la vida y la muerte”, finalizaron sus familiares.

Por su parte, su tío Pablo utilizó la red social Facebook para informar y advertir sobre la situación para que nadie caiga en la estafa.

“Es todo mentira, es toda farsa, es gente que se está colgando de un momento difícil. La familia no está pidiendo nada, no pasamos ni cbu ni nada. Si les piden plata en nombre de Matías, no den por favor”, indicó.

