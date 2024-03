BARRIO DEPIETRI, 84 VIVIENDAS

Bueno, esta nota va dirigida a todas las personas que llevaron adelante la preadjudicación de las 84 viviendas.



Sr. Intendete Interino, Sr. Intendente actual, Secretario de Gobierno, personal jurídico y muchas personas que conformaron la lista del sorteo de las 84 viviendas", así empieza la carta de la preadjudicataria que desde el último día de Carnaval se turna con sus hijos para cuidar una de las viviendas de “la fila más atrasada”. Va camino a los 60 años y es la primera vez que soñó con el techo propio. “El Sr. Salazar Hijo estaba tan feliz con la convocatoria porque todos sacaron provecho de la necesidad de las 84 familias”, concluye la redacción del primer párrafo que lleva encabezamiento en mayúsculas y aclaración, tal como se observa.



“Supuestamente todo era legal y transparente, tanto para la sociedad como para las 84 familias pero les quiero comunicar que de todo lo que se prometió, y todas las cagadas que se mandaron, hoy por hoy quienes sufrinos las consecuencias somos las 84 familias”.



“Es muy triste, desolador, tener que estar expuesto a todo con tu familia sin el apoyo y respaldo de nadie. Tengan un poco de empatía con las familias señor Intendente. Yo le pregunto cuándo y cómo nos darán verdaderamente una solución. Por favor”, reflexiona la mujer que tiene unos cuantos nietos a los que contarles que podrá invitarlos a su hogar.

“Necesitamos las ventanas, usted y todos los mandatarios saben muy bien en qué situación están las casas.”

"Por qué no dan la cara?, sólo lo vemos a Martín Baraybar que es una roca: todo lo que aguanta mientras que los responsables se tiran el fardo unos a otros. La verdad es que necesitamos soluciones inmediatas después de todo este desastre político, jurídico que ustedes pusieron en riesgo su capacidad de llevar con transparencia esta situación y nadie se hace cargo. Si ofendo a alguien pido perdón pero como hay libertad de expresión, mis sentimientos no tienen burocracia, son espontáneos, hay mucha bronca, angustia, dolor y abandono. Nos apuñalaron por la espalda y nada de lo que diga les debería molestar", concluye la mujer que prefiere preservar su nombre porque no son pocos los que le advierten que “el que habla, puede sufrir demoras”. Necesita un horno para poder seguir cocinando y mantener su pequeño emprendimiento. Cocina en la casa que habita junto a su familia y pretende tener gas en su nuevo hogar. Un tema de que no se habla en el barrio Depietri porque ni siquiera tiene la conexión correcta a las cloacas.