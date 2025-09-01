Sigue internada aunque fuera de peligro Rosa Ramona Gómez, la mujer de 61 años que el jueves por la tarde fue trasladada al Hospital cuando un poste de luz cayó sobre ella luego de que un camión enganchó cables del tendido eléctrico en la zona de Mateo Sbert y Aulí.

Su hijo Matías informó a La Opinión que el domingo pasó a verla el traumatólogo y les dijo que no corren peligros sus pulmones ni otros órganos, en el marco de la fractura costal que sufrió.

"Está mejor, ya empezó a comer bien, pero sigue dolorida", detalló el joven sobre el estado de salud de su madre, a quien todavía no le dieron información respecto de la posibilidad de darle el alta médica para que regrese a su domicilio.

Los cables que cruzan calle Mateo Sbert están a baja altura.

Rosa barría el patio de su casa cuando un poste de madera que estaba instalado en la vereda cayó sobre su cuerpo y la dejó tendida en el piso, de espaldas.

Un camión Scania que circulaba por Mateo Sbert cargado con una motoniveladora en el semirremolque enganchó cables del tendido eléctrico que cruzan por el aire esa calle y, al arrastrarlos, provocó que el poste se desprendiera.

En la zona hay cables de electricidad de conexiones clandestinas al servicio, que cruzan la calle a baja altura y alimentan un barrio que reclama desde hace tiempo la posibilidad de regularizar la situación, provocada por la modalidad de loteo de los desarrolladores inmobiliarios que comercializaron los terrenos.

