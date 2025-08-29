Permanece internada en la Guardia del Hospital Rosa Ramona Gómez, la mujer de 61 años que este jueves por la tarde fue trasladada desde Mateo Sbert y Aulí luego de que un poste de luz cayera sobre ella cuando un camión enganchó cables del tendido eléctrico.

La mujer ingresó a la Guardia con traumatismo de cráneo y sufrió, además, fractura costal y traumatismo de hombro.

"Permanece en observación, estable, a cargo de los servicios de cirugía y traumatología", informaron autoridades médicas del nosocomio local.

El hecho en el que resultó herida ocurrió el jueves, alrededor de las 18.30, cuando un camión Scania que transportaba una motoniveladora en el semirremolque enganchó cables del tendido eléctrico.

En esa zona, hay cables de electricidad de conexiones clandestinas que cruzan la calle y están a baja altura.

Cuando el camión enganchó el cableado y lo arrastró, provocó el desprendimiento de un poste de madera, que cayó de lleno sobre la espalda de Rosa, que barría en el patio de su casa.

Su marido, que está en silla de ruedas porque no tiene piernas, intentó ayudarla en la desesperación del momento, pero no pudo hacerlo por su condición de discapacidad y también terminó tendido en el patio.

Una unidad de Bomberos Voluntarios fue convocada para rescatar a la mujer, que fue trasladada al Hospital por una ambulancia del Servicio de Emergencias Same 107.

Inspectores de la Dirección de Tránsito intervino para cortar la calle y facilitar la tarea de Policía Científica, mientras personal de Coopser se ocupó de restablecer el suministro eléctrico a los domicilios afectados.