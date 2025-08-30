Entre el martes y el viernes de esta semana, se disputó en Asunción, Paraguay, el Campeonato Sudamericano y Panamericano de Canotaje que contó con la presencia sampedrina de Brenda Rojas e Iván Cacho.

Los representantes de la Escuela de Canotaje de Las Canaletas tuvieron una gran performance obteniendo un total de nueve medallas entre los dos.

La palista olímpica logró seis medallas doradas, imponiéndose en K1 200 y K1 500, en el K2 500 con Magdalena Garro, y en el K4 200, K4 500 y K1000 junto a Garro, Candelaria Sequeira y Lucía Dalto Azis.

Por el lado del canoísta de 15 años, obtuvo el oro en C1 500. En C1 1000 Y C2 200 se llevó la medalla de plata mientras que en los 1000 metros de C2, el sampedrino se colgó la medalla de bronce.

El próximo desafío de Cacho es Olympic Hopes, el certamen que se disputará en República Checa desde el 18 de septiembre. En el mismo certamen, compiten Thiara Padilla y Gonzalo y Lorenzo Sosa Velázquez.

