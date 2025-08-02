Dos referentes de La Libertad Avanza en San Pedro intercambiaron cartas documento en el marco de la disputa interna que surgió en el sector que representa al presidente Javier Milei en la ciudad en el marco del cierre de listas.

El concejal Mauro de Rosa, que advirtió que junto a Fernando Negrete dejarán de llamar a su bloque La Libertad Avanza, había hecho declaraciones públicas contra la decisión del grupo que coordinan Luis Silva y Analía Corvino de designar a Melina Panatteri como segunda en la lista para las elecciones, detrás de Ariel Rey.

La joven kinesióloga es hija de Victoria Vitale, la titular de Pami, y el edil que supo ser mano derecha de Ramón Salazar consideró que no era ético que todo quedara "en familia" y hasta deslizó acusaciones de favoritismo en el organismo que conduce la exabogada del Puerto respecto de presuntas contrataciones para prestaciones de servicio por parte de Panatteri.

La situación se desmadró y hubo intercambio epistolar. Vitale le mandó una carta documento a De Rosa para que se retracte y el concejal respondió ratificando su posición en contra de la decisión de La Libertad Avanza de ubicar a la hija de la abogada como segunda en la lista.

Vitale le exigió al concejal que ratifique o rectifique sus dichos en relación a que ella, como titular de Pami, "tiene como prestadora a la hija" y "privilegiaba las sesiones" de ella, como profesional, "sobre los demás" colegas, lo que consideró "expresiones falaces y agraviantes que afectan mi buen nombre y honor".

Las declaraciones a las que alude Vitale en su carta documento fueron expresadas en el programa de radio que conduce la periodista Betty Rodríguez, quien además replicó la nota en sus redes sociales.

Al considerar el contenido "lesivo" de su honor, la abogada advirtió que iniciará acciones por injurias, de acuerdo a lo normado por el Código Penal.

De Rosa negó "categóricamente haber vertido expresiones injuriantes ni difamatorias" en contra de Vitale y sostuvo que todo lo que dijo en el marco de la nota son manifestaciones "amparadas en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión".

"Como representante elegido por el pueblo, tengo el deber de ejercer el control público y ético de la función pública, incluyendo las prácticas que puedan ser consideradas como nepotismo o favoritismo dentro de los espacios partidarios, más aún en una fuerza como La Libertad Avanza, que expresa públicamente a su rechazo a dichas prácticas", disparó De Rosa.

El edil consideró que la inclusión de la hija de Vitale en la lista, teniendo en cuenta que ella "tiene responsabilidades en organismos públicos", resulta "políticamente reprochable" y "constituye un hecho que merece ser analizado y cuestionado dentro del debate democrático".

De Rosa no sólo ratificó sus declaraciones, sino que además consideró "carente de sustento jurídico" la intimación de Vitale respecto del inicio de causa penal por injurias, puesto que, aseguró, los temas de los que se trata el debate están relacionados con cuestiones de interés público protagonizado por funcionarios públicos.