Muchos lo recordarán por los carteles que anunciaban la apertura de un parque de diversiones en el camino a Vuelta de Obligado, por el auto en que se desplazaba o la comitiva que lo acompañó en aquellos días en que la casilla de un obrador y la colocación de un alambrado dieron vida a las parcelas de campo sobre las barrancas linderas al barrio con cancha de golf de propiedad del ex diputado Rogelio Estrada.

Otros tienen presentes las fotos a bordo de un jet privado en donde se lo veía brindando con dinero en la mano o sobre la mesa. Los menos, sienten cierta nostalgia por lo que creyeron una oportunidad de despegue y un año después advirtieron que habían sido parte de un exponencial disparo de precios en las propiedades que no necesitaron demasiada propaganda para cotizar a miles de dólares por parcela. Desde el primer día La Opinión investigó el pasado del cazador de inversores que había dejado a una gran cantidad de apostadores sin sus dividendos y también sin el capital.

Alguna vez, su pareja estalló en declaraciones para revelar que “nunca fueron ricos y que vivían en una pensión”. Sandra Noemí Zapata había roto el silencio porque había dado a luz a una niña a la que el empresario de Disney Mundo, había llamado Princesa.

En otra oportunidad, en una nota con Lilí Berardi, sumamente ofuscado aseveró que el parque “se hace o se hace”. Para mostrarlo había grabado un precario video con autitos acuáticos y un avión sobrevolando la zona ribereña. Este medio ya había publicado la advertencia de Disney sobre el uso de su marca y la falacia que envolvía al empresario. Varios proveedores eligieron creer pero no cobraron.

“Mi nombre es Daiana, soy la secretaria del Sr. Higgins. Me comunico con usted porque el Sr. Higgins queria reunirse con usted y los arquitectos de Disney Mundo SA en San Pedro para charlar sobre algunos temas. Lo ideal seria poder invitarlo a almorzar. Esperamos confirmación y lo saludamos atte.,

Daiana Gisele Gallardo

Company Secretary & Communications Director La invitación al ex intendente Mario Barbieri cuya copia fue entregad a los medios y publicada en La Opinión.

Emile Maxim St. Patrick Higgins, mejor conocido como “Max Higgins” fue noticia nuevamente luego de que esta semana el medio Infobae publicara una nota en donde se resume la historia y el presente de este “empresario” jamaiquino que terminó por disposición judicial internado en un hospital para pacientes psiquiátricos.

En 2017, Higgins había sido divisado durmiendo en la calle y tapado con una frazada.

En la nota de Infobae el periodista, Rodolfo Palacios : “Caminaba descalzo sin rumbo. Con un maletín raído, los ojos tristes y miraba el río, en Puerto Madero, y proclama discursos a la nada. En inglés. Decía que si le devolvían sus millones podía salvar la economía del mundo.

Dormía donde lo encontraba el sueño. Frente el Luna Park, o en la Reserva Ecológica. Vestía un traje y el pelo le había crecido hasta tener una textura casi imposible de deshacer. Usaba su maletín de almohada, Allí guardaba un sándwich durante días, había papeles o folletos que encontraba en la calle.

Se trata de Emile Maxim St. Patrick Higgins -más conocido como Max Higgins-, el jamaiquino (ahora de 53 años) que se proclamaba el Rey del entretenimiento, llegó a prometer la construcción del “Disney Argentino” y contrató a Diego Maradona para fuera jurado de un concurso de nuevos talentos del fútbol.

Así era el cartel en donde el “empresario” promocionaba el parque de atracciones en Vuelta de Obligado.

Ya no le quedaba su frazada ni su colchón de cartón. Por momentos lloraba y hablaba aunque nadie lo escuchara: como si contara su drama. Había olvidado lo esencial: quién era y qué había hecho.

A partir de un pedido de búsqueda (se ignora quién lo formulo), la División de Personas Extraviadas lo encontró el martes 5 según informa el expediente 687/2011 s/Evaluación Art. 42 CCCN, procedente del Juzgado Criminal Número 56″, reporta la nota publicada hace pocos días.

“Por su estado, de riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros, con diagnóstico de descompensación psicótica, se lo trasladó al Hospital Borda, donde le practicarán una evaluación interdisciplinaria. Su internación fue involuntaria. Pese a no oponer resistencia, y a no entender lo que pasaba, Higgins fue llevado esposado”, relata el cronista sobre las circunstancias que llevaron a este personaje cuya historia verdadera aún no se ha podido escribir.