Martín Gálvez y la participación de Náutico en el Provincial de Mayores: “Hay que tratar de llegar lo más lejos que se pueda”

Martín Gálvez es, desde mediados de 2016 cuando Marcelo Duffy emigró, el entrenador en jefe de Náutico, club en el que comenzó a trabajar un par de año antes con las inferiores tras su paso por Paraná donde enseñó el deporte a cientos de chicos. Cuando todavía era jugador, integró los últimos planteles del Celeste en el Provincial de Mayores, entre 1995 y 1997, por lo que su incursión en la temporada 2021 no significará su debut en el máximo certamen al que puede aspirar actualmente un club de San Pedro, aunque sí como director técnico.

Cuando todavía resta más de un mes para el inicio del certamen, Gálvez brindó una entrevista a Primera Plana en la que se refirió al regreso del club al Provincial y cómo lo afrontará con todos jugadores nacidos en San Pedro y, en su mayoría, formados en la misma institución, entre ellos algunos nombres importantes que están al caer como Felipe Sánchez y Leandro “Pájaro” Bordoy.

-¿Cómo surgió la posibilidad de jugar el Provincial?

-Desde que estoy en el club siempre estuvo en la cabeza de todos los jugadores que conforman la primera de volver a jugar un Provincial. Siempre se proyectó, San Pedro tiene varios jugadores jugando a otro nivel y siempre se pensó que cuando regresen alguno de ellos formen parte del plantel y se complete con chicos de las inferiores. Ese sueño estuvo siempre pero no sabíamos cuando era el tiempo. Surgió en dos semanas, primero lo plantearon los jugadores, se empezó a buscar gente porque necesitas para la organización. En dos semanas se movió gente, se consiguieron cosas, fuimos todos para adelante y el resultado es que estamos anotados para el Provincial.

-¿Cuáles son las expectativas?

-Nuestra primera es un parte del proyecto que tiene el club que involucra desde los más chiquitos a los más grandes. Nosotros hablamos del mismo básquet en todas las categorías. Más allá de hacer experiencia porque hay muchos jugadores que nunca lo jugaron, una vez que empezó hay que ir tratar de llegar lo más lejos que se pueda. Contamos con experiencia en algunos jugadores, es una categoría de otro nivel y vamos a tratar de compensarlo con mucho laburo dentro de la cancha.

-Además, van a jugar el campeonato de la Asociación Zárate-Campana…

-Claro. Nosotros contamos con 12 fichas mayores más todos los juveniles que están entrenando. Son dos competencias duras y sumamente importante para nosotros, tanto para el desarrollo de los juveniles como los de primera. Estos chicos a todo torneo que entran le dan importancia y lo quieren ganar, aunque después el resultado te pone en su lugar. Esa actitud es lo que valoramos y queremos transmitir para abajo. Muchos de los chicos que pueden jugar y viajar lo van incorporando. Ese es el objetivo principal que tenemos en el básquet del club: de proyectar y tener la mayor cantidad jugadores en formativas y se puedan proyectar en el futuro en ser partícipes de la primera.

-¿Económicamente cómo afrontarán el torneo?

-Desde el primer momento que surgió la idea, esto se planificó y analizó en lo técnico, económica y estructural. En lo estructural que tiene que ver con el club, es un poco más profesional de lo que se viene jugando y el club acompaña. La Subcomisión de Básquet es algo sin ellos no lo podes hacer, es irrealizable no solo el Provincial sino también jugar en la Zárate-Campana por lo que es la asociación. Sin ellos es imposible, siempre se les reconoce. San Pedro hoy carece de dirigentes, cada vez se ve menos gente por muchos motivos. Ellos dejan tiempo de su familia, dinero y muchas veces los critican. Es gente sumamente necesaria que no se encuentra y tener gente con esa vocación y amor por lo que hacen, es muy difícil. Sin ellos, era muy difícil encarar el Provincial.

Gálvez junto Panatteri, su asistente. Foto: La Opinión.

Náutico comparte el grupo 2 con Independiente de Zarate, Sacachispas de Villa Constitución y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. En total, se inscribieron 16 clubes los cuáles se dividieron en cuatro zonas y los dos mejores de cada una avanzarán a la segunda ronda en la que habrá otros dos grupos con la misma cantidad de participantes. En ellos, los dos líderes jugarán el Final Four.

Respecto de los planteles, cada uno podrá conformarse con 25 jugadores. En la lista de buena fe pueden incluirse un máximo de 15 mayores y un mínimo de diez juveniles teniendo en cuenta que en planilla, al momento de los partidos, debe haber nueve y tres respectivamente.

El conjunto celeste comenzó los entrenamientos en el gimnasio José Geoghegan el 1 de marzo bajo las órdenes de Gálvez y Samuel Panatteri con la continuidad de Joaquín “Chano” Gómez, Fausto Segalat, Maximiliano Lococo, Simón Terré, Joaquín Pintor, Federico Parra, Emir Diamante, Thomas Watson, Rodrigo Bravo y el campeón de la Liga Nacional (LNB) con Peñarol de Mar del Plata Martín Fernández.

Además, están practicando Francisco Coronato y Leandro “Pájaro” Bordoy que dejó el profesionalismo. Ambos, junto a Felipe Sánchez, que no está disputando el Torneo Federal porque priorizó sus estudios universitarios, serán parte del equipo a excepción de que surjan complicaciones con sus respectivas transferencias.