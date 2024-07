Desde que asumió María Isabel Carrasco, la Dirección del Hospital tomó varias medidas y asignó diferentes tareas al personal que se desempeñaba en distintas áreas. Hubo resistencia, quejas y un anuncio de contratar personal de limpieza.

Esa presencia de representantes de la firma que se hará cargo del servicio generó en la mañana del miércoles una controversia importante, sobre todo con personal que desde hace años trabaja por sistema de “decretos con contraprestación”, una manera irregular de mantener trabajadores mal registrados. Las afectadas compararon lo que perciben como salario con la llegada de una compañía que tendrá a su cargo esa tarea.

Eso dijo la funcionaria tras un momento de tensión que se vivió en la mañana y que mantuvo a los representantes de ATE y el Sindicato de Trabajadores Municipales en el sector de cocina donde analizaban los pasos a seguir para reclamar por los trabajadores que aún no saben si recibirán alguna propuesta para desempeñarse dentro de la nueva empresa o serán derivados a otras áreas de la Municipalidad.

“No todo el mundo está contento”, dijo la funcionaria cuando fue consultada por La Opinión & Sin Galera respecto a los cambios que viene implementando: “Si alguien no está haciendo bien su trabajo o no lo hace con la calidad suficiente, tenemos que corregirlo”, explicó.

“Todo personal del Hospital que quiera reunrise y quiera mejorar la calidad de atención de la gente, no tengo problemas” en escucharlo aclaró frente a lo acontecido. “No maltrato a nadie, no es mi estilo”, aclaró.

“Hoy hablé con el responsable de zoonosis, del área canina para ver que destino le podemos dar” a los perros y gatos que no deben estar dentro del Hospital. “Hay que encontrar una solución, que puedan ser adoptados y ser cuidados mejor que acá. Para los pacientes no es adecuado que los animalitos estén acá”, repitió en esta ocasión sobre un tema que ha generado debate público pero que no resiste análisis.