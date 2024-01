Muchas fueron las personas que dejaron su legado en la ciudad y que lamentablemente ya no se encuentran entre nosotros. En este 2023, muchas más estrellas brillan desde el cielo.

El recuerdo de "Fita" Llanos.

Entre las personas que dejaron su recuerdo se encuentra "Fita" Llanos, una vecina del barrio Los Aromos que había sido entrevistada el año pasado cuándo cumplió 100 años. “Estoy muy feliz, me cuidan mucho, me atienden muy bien, como a una niña de 15”, dijo ese día y agradeció a su familia por el acompañamiento. “Los nietos, los bisnietos, todos me encantan, me ayudan, yo estoy muy feliz”, agregó.

El recuerdo de Anita Langlois.

Anita Langlois, personalidad destaca por ser pionera de la producción frutícola en la ciudad y perteneciente a una familia de origen francés que dedicó su vida al campo y la producción agraria. Una mujer valiente en una sociedad que no estaba acostumbrada a verla liderar su propia empresa.

El recuerdo de Delia Ester García.

Delia Ester García, mujer rural, trabajadora y de familia que supo dedicar su vida a la histórica parrilla "Los García" que dirigía junto a su hermano.

Â

El recuerdo de Rodolfo Rigo.

Rodolfo Rigo, histórico dirigente y fundador Defensores Unidos. Desde el club recordaron con mucho cariño a quien supo ser entrenador, jugador y dirigente de la institución.

El recuerdo Oscar Ferrández.

Oscar “Ratón” Ferrández, reconocido dirigente peronista y que fue concejal entre 1993 y 1997. Como militante, asumió diversas responsabilidades dentro del Partido Justicialista siendo una de sus últimas intervenciones el repudio a aquellos que "calentaban el asiento" y no "salían a la calle".

El recuerdo de Lidia Cremona de Amarillo.

Lidia Cremona de Amarillo, histórica dirigente la Federación de Educadores Bonaerenses de San Pedro y una de las fervientes impulsoras de la llegada de la Cruz Roja Argentina a nuestra ciudad.

El recuerdo de Néstor “Yayi” Chaves.

Néstor "Yayi" Chavez, reconocido dirigente peronista, exsecretario legislativo, funcionario de varios gobiernos y sindicalista municipal será recordado por ser un activo hombre en la política local. En los últimos meses había asumido la presidencia de la Asociación de Empleados Municipales Jubilados. También será recordado como portero del club Náutico y dirigente deportivo.

El recuerdo de Santiago “Keko” Masanes.

Santiago Masanes, joven jugador de rugby tenía 17 años y había sido sometido a un transplante de médula.

Amigos, compañeros y familiares lo recordaron como el "guerrero" que fue adentro y afuera de la cancha de los Biguá. Â

El recuerdo de Rubén “Flaco” Maseroni.

El músico, Rubén Maseroni, el "Flaco" para sus amigos quien dejó su legado en la cultura local por su calidez, compañerismo, calidad y amor por la música.

El recuerdo de Rodolfo Krebs.

El reconocido neurocirujano, Rodolfo Krebs quién fue despedido por la Agrupación Juan Ismael Giménez y Convicción y Coherencia que destacó su rol como médico y lo despidieron enviándole su más sentido pesar a la familia.

El recuerdo de Américo Piccagli.

Por último, este año que deja se llevó a una de las personalidades más emblemáticas de nuestra ciudad. El historiador, docente y conferencista, Américo Piccagli, supo dejar su huella como uno de los referente más importantes de la recopilación e investigación histórica de nuestra ciudad.

El autor de la Historia Documental de San Pedro, entre otras obras de relevancia, fue fundador del Centro de Estudios Históricos de San Pedro, desde donde lo despidieron “con respeto, admiración y agradecimiento” y destacaron su rol como divulgador.

Piccagli fue uno de los motores del Museo Histórico Fray José María Bottaro e impulsor de la distinción de la “Orden del Convento” a ciudadanos destacados.Â

El recuerdo de Pablo Rangoni.

Finalmente, queremos recordar a quien supo ser nuestro compañero, locutor y querido amigo, Pablo Rangoni.

“Hablaremos, para que nunca seas silencio”. El programa especial que le dedicó Lilí Berardi en presencia de su abuela Ana.

Lo recordaremos siempre como el talentoso, bondadoso, respetuoso e inteligente joven que fue y lo llevaremos por siempre con nosotros.Â