Falleció este miércoles el reconocido dirigente peronista Oscar "Ratón" Ferrández, quien estaba internado en San Nicolás. El 20 de octubre pasado había sufrido un accidente cerebro vascular. Tenía 75 años.

Hombre del peronismo siempre cercano a Daniel Monfasani, "Ratón" Ferrández fue concejal entre 1993 y 1997. Luego, electo edil suplente en 2009, ocupó en varias oportunidades la banca, sobre todo cuando Monfasani se dedicó de lleno a la campaña electoral.

En 2011, cuando su referente político presidió el Concejo Deliberante y selló un acuerdo político con el entonces intendente Pablo Guacone, fue funcionario del Ejecutivo.

Le tocó en ese momento asumir una Dirección en la Secretaría de Coordinación que conducía Matías Monfasani, desde la que tenía el rol de articular con el Concejo Deliberante.

Como militante peronista, asumió en varias ocasiones responsabilidades dentro del Partido Justicialista. Siempre activo en la vida pública para los debates, discusiones y polémicas, su última aparición en La Opinión & Sin Galera fue para cuestionar al actual Concejo Deliberante.

"Uno cuando es concejal tiene que trabajar para toda la comunidad y no hacerse los desconocidos, que no saben. No hay que calentar tanto asiento y salir a la calle a ver los problemas de la gente", dijo en medio del debate por el cierre de Mansa Lyfe.

La semana pasada, su hija Vanina asumió como consejera escolar suplente electa por la lista de Unión por la Patria, del oficialismo del intendente Cecilio Salazar.

Al jurar, se emocionó porque la presidenta del cuerpo destacó su presencia en el acto a pesar de la situación de salud que atravesaba su padre.

Los restos de Oscar “Ratón” Ferrández serán velados en San Pedro en horario y sala a confirmar, puesto que la familia aguardaba el traslado del cuerpo desde San Nicolás.

El Gobierno municipal expresó sus condolencias en nombre del intendente y su gabinete. “Acompañamos a su familia, seres queridos, compañeros y compañeras de militancia en este doloroso momento”, señalaron.

Desde el Consejo del PJ local lamentaron el deceso de Ferrández y destacaron que fue una “persona que siempre defendió la doctrina peronista en los ámbitos que le tocó participar”, además de un “militante siempre presente y amigo”.

“Le agradecemos siempre por su generosidad al prójimo y le deseamos el descanso eterno. Gracias por todo, Ratón”, finalizó el mensaje del PJ, que preside Horacio Azzoni.