Tras la autopsia a un hombre hallado sin vida, aguardan otras pericias: en el lugar también había un gato muerto

Pami San Pedro: quiénes son los médicos de cabecera de la obra social de los jubilados

Dos accidentes de tránsito se registraron este jueves al atardecer.



Un hombre de 39 años fue detenido por la policía en Máximo Millán al 2.000 por una denuncia por violencia de género. El personal policial incautó dos envoltorios con cocaína que tenía en su poder el detenido.

Al mal tiempo, buena cara: así fue la primera jornada de la Varieté Infantil

Juegos Bonaerenses: comienza la etapa regional y San Pedro es sede en cinco disciplinas

Una de las líderes provinciales de Nuevos Aires pasó por San Pedro para respaldar a Damián Mosquera

Puma por gato: revuelo por la aparición de un felino de grandes proporciones en la zona rural

NECROLÓGICAS:

Libertad Antonia Duarte a los 83 años

Estela Beatriz Sambuñaque a los 74 años

CLIMA:

Lluvias durante toda la jornada, 19° la temperatura máxima, viento del Norte a 35 km.

FARMACIAS DE TURNO:

San Martín 665

Avenida Sarmiento y Pavón

