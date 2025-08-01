Hace cuatro años La Opinión publicó informe especial acerca de quiénes eran los médicos de cabecera que atendían a los afiliados de Pami.

Por entonces, además de los nombres, se ofrecieron detalles sobre el lugar de atención, horarios y todo lo que los beneficiarios necesitaban como información.

En esta oportunidad recurrimos a la oficina local, pero manifestaron que no estaban autorizados a dar información, más allá de lo que aparece en la página oficial https://www.pami.org.ar/listado-mdc

Por lo tanto, para elegir al médico de cabecera se puede consultar el siguiente listado de profesionales, de acuerdo a la zona:

*Dra. Ramaglio, María del Rosario: Tucumán 135, Gobernador Castro.

*Dra. De Giorgio, Silvina Claudia, Schallibaum 250, San Pedro (SIC).

*Dra. Dreon Fátima Lucrecia: Avenida Sarmiento 2795, San Pedro.

*Dr. Liljesthröm, Walter Roberto: Belgrano 505, San Pedro.

*Dr. Mollo, Fernando Adrián: Chubut 7280, San Pedro (SIC).

*Dra. Navarri, Analía: San Martín 465, San Pedro.

*Dr. Paladini, Eduardo Ivano: Belgrano 505, San Pedro.

*Dra. Pineda Cichello, María Paula: San Martín 465, San Pedro.

*Dra. Ramaglio, María del Rosario: Salinas 1273, San Pedro (SIC).

*Dr. Rosales, Guillermo Damián: Rivadavia 1938, San Pedro.

*Dr. Sevilla Fiorito, Rodrigo Daniel: Avenida Fundadores sin número, San Pedro (SIC).

*Dr. Sosa, Carlos Alberto: Almafuerte 602, San Pedro.

*Dr. Sualdea, Javier Alejandro: San Martín 465, San Pedro.

*Dra. Camerano, Graciela María: Belgrano 75, Santa Lucía.