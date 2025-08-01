Pami San Pedro: quiénes son los médicos de cabecera de la obra social de los jubilados
La única información oficial es la que aparece en la página web. Dónde consultar qué profesional podés visitar y a qué direcciones pueden acercarse los afiliados.
Hace cuatro años La Opinión publicó informe especial acerca de quiénes eran los médicos de cabecera que atendían a los afiliados de Pami.
Por entonces, además de los nombres, se ofrecieron detalles sobre el lugar de atención, horarios y todo lo que los beneficiarios necesitaban como información.
En esta oportunidad recurrimos a la oficina local, pero manifestaron que no estaban autorizados a dar información, más allá de lo que aparece en la página oficial https://www.pami.org.ar/listado-mdc
Por lo tanto, para elegir al médico de cabecera se puede consultar el siguiente listado de profesionales, de acuerdo a la zona:
*Dra. Ramaglio, María del Rosario: Tucumán 135, Gobernador Castro.
*Dra. De Giorgio, Silvina Claudia, Schallibaum 250, San Pedro (SIC).
*Dra. Dreon Fátima Lucrecia: Avenida Sarmiento 2795, San Pedro.
*Dr. Liljesthröm, Walter Roberto: Belgrano 505, San Pedro.
*Dr. Mollo, Fernando Adrián: Chubut 7280, San Pedro (SIC).
*Dra. Navarri, Analía: San Martín 465, San Pedro.
*Dr. Paladini, Eduardo Ivano: Belgrano 505, San Pedro.
*Dra. Pineda Cichello, María Paula: San Martín 465, San Pedro.
*Dra. Ramaglio, María del Rosario: Salinas 1273, San Pedro (SIC).
*Dr. Rosales, Guillermo Damián: Rivadavia 1938, San Pedro.
*Dr. Sevilla Fiorito, Rodrigo Daniel: Avenida Fundadores sin número, San Pedro (SIC).
*Dr. Sosa, Carlos Alberto: Almafuerte 602, San Pedro.
*Dr. Sualdea, Javier Alejandro: San Martín 465, San Pedro.
*Dra. Camerano, Graciela María: Belgrano 75, Santa Lucía.
