La Varieté infantil prevista desde antes del inicio del receso de invierno tiene planeado llevarse a cabo los últimos cuatro días de vacaciones. La primera jornada comenzó este jueves y la última será el domingo 3 de agosto, de 14.00 a 18.00.



En el primer día de las actividades en el Paseo Público, junto a las canchas de fútbol tenis hubo acrobacias, shows de magia y karaoke, con el acompañamiento de un payaso y stand de glitter.



En un mini escenario se pudo observar cómo niños se acercaban a cantar o pintarse la cara en el stand.

Ads

La directora de Turismo, Vicky Villalba, dijo en diálogo con La Opinión que "a pesar del mal tiempo, fue una buena jornada".



El plan era mantener las actividades este viernes en el mismo sitio, pero decidieron suspenderlas por el mal tiempo.

Sábado y domingo, la Varieté Infantil será junto al paseo de emprendedores en el Paseo Público durante el fin de semana.



Ads

Puede interesarte

Ads