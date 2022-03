Liga Sampedrina: así fue la primera reunión de la nueva Mesa Directiva con los delegados

A una semana de haber asumido en la Mesa Directiva de la Liga Sampedrina (LDS) el grupo que encabeza Fernando Essers como presidente tuvo el lunes por la noche su primera reunión ordinaria con delegados de los clubes que compiten en los certámenes de fútbol masculino y femenino.

En el salón Pedro Barri Essers ocupó la silla en la que hasta el 21 de marzo se sentó Andrés Sánchez. A su izquierda estuvieron la secretaria, Laura Monfasani; el vicepresidente, Carlos García; y el prosecretario, Mauro Millet. Detrás de ellos, por falta de espacio en la mesa principal, se acomodaron el tesorero, Pablo Cabrera; y el pro, Eliseo Almada, que tuvo su primera participación formal desde que asumió el cargo.

Frente a ellos se ubicaron los representantes de las entidades en orden alfabético: Agricultores, Alsina, América, Atlético, Banfield, Central Córdoba, Defensores Unidos, Fundición, General San Martín, Independencia, La Esperanza, La Roca, Las Palmeras, Mitre, Paraná, Pescadores, Portela, Rivadavia y Sportivo. Náutico no participa de los encuentros porque no cuenta con equipos de fútbol mientras que San Roque no compite en el actual campeonato.

En la reunión, como es habitual, el que llevó la riendas de los temas a tratar fue el secretario administrativo, Héctor Albano. Se repasaron los resultados que dejó el fin de semana en todos los campeonatos y, luego, se programó la actividad para el próximo sábado y domingo de los Apertura para Primera A y B y el torneo femenino.

El cronograma de partidos se confirmará cuando la LDS publique el Boletín Oficial (habitualmente miércoles por la tarde o jueves a primera hora) donde también se incluirán las resoluciones del Tribunal de Disciplinas que, entre otras cuestiones, debe analizar el reclamo de La Esperanza por la supuesta mala inclusión de un jugador de Banfield en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Apertura para Primera A que acabó 1 a 1 en el Polideportivo Pablo Noat.

Para la Mesa Directiva que preside Essers fue la segunda actividad oficial desde que asumió. La semana pasada tuvo un acercamiento con su par de la Liga de Fútbol de Baradero (LFB). Del mitin participaron, además de Essers, García, Monfasani, Millet y Cabrera. Del otro lado el grupo lo encabezó la máxima autoridad de la LFB, Jorge González.

“Fue por comunidad de ambas ligas. Vamos a apoyar al deporte en líneas generales, no sólo fútbol, y los vamos a ayudar”, dijo García sobre la reunión. Además, ante la consulta de La Opinión dejó en claro que la Unión Regional de Ligas San Pedro-Baradero continuará y se extenderá en el tiempo: “Le vamos a dar más años a la Alianza”.

González, en tanto, explicó que se charló de cómo funciona la Alianza San Pedro-Baradero y que el encuentro fue para conocerse porque entre la mayoría de los dirigentes no había un trato previo.