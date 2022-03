Carlos García, el gran ganador de las elecciones en la Liga Sampedrina: “Siempre respiré fútbol”

Carlos García quería volver a estar en la Mesa Directiva de la Liga Sampedrina (LDS) y, aunque tuvo que esperar cinco años desde que renunció en 2017 a la vicepresidencia del grupo que por entonces encabezaba Hugo Cejas, lo consiguió siendo director de Automotores de la Municipalidad con una lista que él mismo armó y encabezó Fernando Essers con quien en 2018 invirtió roles para desbancar a Cejas y no pudo lograrlo.

La Asamblea General Ordinaria del lunes por la noche en el salón Pedro Barri fue a puertas cerradas por un pedido de San Roque que avalaron el resto de los clubes. El propio García fue el primero que abrió la puerta del edificio ubicado en la intersección de Bartolomé Mitre y Fray Cayetano Rodríguez y, emocionado, anunció a La Opinión y a un grupo de dirigentes que estaba en la vereda que su nómina había ganado 8 a 7: “Estoy contento. Siempre respiré fútbol, tengo contactos muy directos con Consejo Federal y la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), estoy saliendo a partidos de la AFA como veedor a la zona de Santa Fe y aun no estando en la LDS, hacía lo mismo. Pero esto es más lindo, estamos adentro y vamos a trabajar para el fútbol y el deporte de San Pedro.

En su discurso, oficializó que el director de Deportes, Mariano Arnal, va a trabajar junto a ellos como “asesor deportivo” y aclaró que no será parte de la Mesa Directiva: “Estamos haciendo una propuesta de aparte del fútbol, que es lo primordial, de abrirnos a todos los deportes que compiten en San Pedro y que la LDS sea una colaboradora de la Dirección de Deportes. También va a haber otras comisiones que van a aparejadas”.

García, quien presidió la institución durante varios períodos hasta 2016 cuando le dejó el cargo a Hugo Cejas y pasó a se su segundo, reconoció que no le gustó que se votara a “sobre cerrado”. “Hubo algunas anomalías que no podrían haber sido, me gusta que la gente vea a quien voto. No sé porque se dio así, pero ya está. No lo esperábamos, de ninguna manera”, expresó.

La secretaria de su grupo de trabajo es Laura Monfasani, también secretaria de Género del Gobierno local. Mauro Millet es prosecretario; Pablo Cabrera tesorero; y el presidente del Consorcio de Gestión del puerto, exconcejal y exfutbolista, Eliseo Almada, el pro. Caros García dijo que “el respaldo del Gobierno local” es que ellos son “funcionarios” y se decidieron a participar de las elecciones para hacerse cargo de la LDS: “Nos decidimos a esto, a luchar y competimos con otra lista de muy buena gente con Celso Cejas y Luis Montes, entre otros. Es toda gente conocida, si les gusta la idea que se sumen porque estamos para sumar y no para restar”.