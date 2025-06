Esta semana, el Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro difundió imágenes áreas que ilustraban la varadura del barco Yasa Tokyo y que, a su vez, evidenciaban la falta de tratamiento que reciben los residuos cloacales antes de ser arrojados al río.

La noticia provocó revuelo y los sampedrinos compartieron sus diversas opiniones a través de las redes sociales.

“Cómo no se va a varar el barco así”, refirió Matías a lo que Mónica respondió: “Hermosa foto para los turistas”.

Elsa preguntó: “San Pedro está cada vez peor, ¿quién va a irá a pescar?” y Corina reflexionó: “Y pensar que hay gente que vende y que consume pescados de ahí”.

Oscar Marelli no estuvo de acuerdo y expresó: “Es agua que baja del rio Arrecifes y del Tala. Viene del campo por las fuertes lluvias que cayeron. Es mas fácil criticar es lo que mejor les sale".

Ángel retomó las consideraciones de Oscar y le respondió: “Fijate en la esquina de la foto, a la derecha. Ahí están los desagües cloacales. La justicia tomó muestras al lado del buque museo y en el puerto, lo que muestra la foto tomada desde altura”.

"¿San pedro tiene tratamiento de efluentes? Porque recuerdo que antes se decía que había una planta depuradora", consultó Mario y Nelson acotó: "Hace más de 30 años que no funciona".

Julieta se sumó y expresó: "En la imagen, claramente, se ve dónde comienza la mancha, se debe volcar al río, lo mismo que existe en el río o lo más parecido posible, para eso existen las plantas depuradoras, no me parece una coincidencia que haya más sedimento de los normal. Así sucederá siempre y cuando no exista tratamiento de residuos".

“Aplaudo la denuncia de ambientalistas sobre la falta de tratamiento de efluentes cloacales .Y ni hablemos del desagote de camiones atmosféricos en la vía pública. Espero que la Justicia busque y juzgue a los responsables de esta situación y no sólo a los actuales porque es un problema de larga data. Es hora de que los funcionarios públicos ineptos e irresponsables paguen judicialmente, más aún cuando se comete un daño tan irreparable como el referido”, sentenció Cristina.

En marzo, el intendente Salazar y el secretario de Obras Públicas Mariano Brañas declararon en el Juzgado Federal por una causa que investiga contaminación ambiental por el volcado de efluentes cloacales sin tratamiento en el río Paraná, iniciada por una Asociación Civil baraderense.