La Liga Sampedrina pidió iniciar torneos con público: a Baradero le negaron la habilitación y debe esperar

En San Pedro la Municipalidad aguarda respuesta al pedido que hizo para que la Liga Sampedrina (LDS) pueda iniciar sus torneos con público, solicitud que hicieron otros distritos y, hasta el momento, recibieron respuesta negativa por la situación sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus.

Uno de ellos fue Baradero donde su Liga de Fútbol (LFB) organizó un certamen con fecha de inicio el 21 de febrero pero el mismo todavía no fue autorizado, tal contó el secretario de Cultura, Turismo, Educación y Deportes, Nicolás Moreira, en una entrevista que brindó a LS2 Radio 96.9: “Nosotros averiguamos en Provincia y todavía eso no está permitido, solamente está permitido la primera a nivel nacional. La LFB tiene fecha para el 21 de febrero. Por el momento no tenemos confirmación y es no. Veremos que pasa en los próximos días”.

Además, detalló: “La LFB pertenece a una federación, la federación dice que si el municipio habilita, ellos habilitan. Nosotros necesitamos la habilitación de ellos para después hacer un comunicado a Provincia. Hable con la Subsecretaría de Deportes de la Provincia donde hubo un solo pedido oficial que fue de Salto al cual se le revocó la autorización para hacer esta clase de partidos”.

Moreira explicó que, de acuerdo a lo que le informaron, Provincia de Buenos Aires “no va a hacer excepciones por ciudades” sino que cuando consideren oportuno “van a sacar un comunicado para habilitar” partidos de fútbol con público en la Provincia de Buenos Aires. “Después en cada municipio se decidirá si lo hacen o no”, agregó.

Para los clubes de las ligas del interior del país, como la de San Pedro y Baradero, abrir una cancha sin hinchas es muy difícil porque deben afrontar costos y necesitan ingresos económicos. En contrapartida, las categorías profesionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compiten sin público porque tienen presupuesto para solventar los costos.

En diálogo con Pasión Deportiva el presidente de la Liga de Fútbol de Baradero (LFB), Jorge González, se refirió a la importancia de que se habiliten las gradas: “Para nosotros es primordial el público por los costos del torneo, si no va público los clubes no pueden afrontaron los gastos, salvo que desde el municipio se hagan cargo de todos los gastos. Hoy jugar la Copa de Baradero cuesta alrededor de 300 mil pesos, son cinco fechas con la final”.

La reunión se realizó en el salón Pedro Barri. Foto: La Opinión.

González, que el lunes 18 de enero participó de la reunión en la LDS con su par Hugo Cejas y todas las entidades, admitió que “estaba todo dado para que vuelva” la actividad pero “se complicó por la situación sanitaria” y actualmente “no está autorizado para jugarse al fútbol”.

En Baradero, el certamen está organizado y tiene fecha de inicio el 21 de febrero. Mientras tanto, los equipos siguen entrenando a la espera de que llegue el permiso. “Tenemos que esperar a los primeros días de febrero para ver si al municipio desde la Provincia le habilitan jugar al fútbol. Jugar al fútbol está habilitado pero no con público”, cerró.

En ese contexto, el Gobierno de Cecilio Salazar aguarda una respuesta de la Provincia de Buenos Aires y los clubes se volverán a juntar en la LDS el 1 de febrero para dialogar otra vez sobre la situación.