La Liga Sampedrina necesita que el Consejo Federal homologue sus torneos para que la selección U15 viaje a Santiago del Estero

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) todavía no homologó los torneos de la Liga Sampedrina (LDS) porque, a pesar de que presentó la documentación correspondiente, la mayoría de los clubes que la integran no tienen personería jurídica, situación que pone en duda la participación de la selección U15 en la Etapa Final del Nacional de Ligas que se realizará en diciembre en Santiago del Estero y al que accedió por ganar la Regional.

El órgano que preside Pablo Toviggino impuso como requisito indispensable que las ligas que acceden a la definición del certamen deben poseer aprobados sus campeonatos, objetivo que no cumplió la LDS porque no todos sus clubes no están en regla. De los 16 afiliados, teniendo en cuenta también a los que no compiten en los certámenes de fútbol, sólo seis tienen regularizada su situación: Las Palmeras, Mitre, Paraná, La Roca, Náutico y Pescadores. Los diez restantes (Independencia, Banfield, América, Central Córdoba, Defensores Unidos, La Esperanza, General San Martín, San Roque y Los Andes), por su parte, atraviesan diferentes actualidades y aunque muchos están en proceso de normalización, el Consejo Federal no los tuvo en cuenta para aprobar los torneos. De ellos, Los Andes, Independencia, Banfield y América participaron en septiembre de la capacitación que brindó la Dirección Provincial de Personería Jurídica (DPPJ) en la Dirección de Turismo.

Luego de un informe publicado meses atrás por Ascenso del Interior en donde reflejó que la LDS no tenía homologado sus certámenes como varias de las asociaciones de Buenos Aires, en el Boletín Oficial Nº 3.855 la entidad que encabeza Hugo Cejas dio a conocer cómo era la situación aunque no brindó detalles de la realidad de cada club: "Cabe destacar que la Liga se encuentra con toda su documentación al día, habiendo presentado lo solicitado por el Consejo Federal. Sin embargo, la homologación aún no se oficializó por encontrase algunas situaciones de clubes en Dirección de Personería Jurídica por no contar en varios de ellos con certificado de vigencia 2017 o 2018".

Sin embargo, ese comunicado fue previo a que la selección U15 dirigida por Gerardo Biain obtenga la Etapa Regional, variable que no estaban en los planes hasta después de semifinales. Por ello, Cejas aseguró a La Opinión que enviaron una nota para agilizar el trámite aunque no depende de que su entidad presente o no "papeles" sino los clubes. La urgencia necesidad radica en que, si bien ninguno logró la plaza para el Torneo Regional 2020, necesita el aval para que su combinado lo represente en el norte de Argentina en la Final que iniciará el 9 de diciembre.

Regularizar la situación jurídica no es una tarea sencilla ni simple de resolver en menos de un mes por lo que, si el Consejo Federal hace cumplir su reglamento es probable que no homologue en el corto plazo los campeonatos de la LDS. Sin embargo, según fuentes allegadas a La Opinión, la AFA no será estricta dejar afuera de la Final a aquellas asociaciones con una situación similar a la Sampedrina que jurídicamente está regularizada pero no sus equipos.

Lo negativo para San Pedro es que Chivilcoy, rival al que le ganó en la definición, sí tiene homologado sus certámenes y podría "presionar" para quedarse con el cupo. La Liga Chivilcoyana, tal informó Ascenso del Interior, es una de las pocas de la Provincia de Buenos Aires que el Consejo Federal aprobó. Junta a ella están las de Chacabuco, Chascomús, Junín, La Plata, Mercedes, Pergamino, Mar del Plata y Tandil.