Entidades sampedrinas se asesoraron con Personas Jurídicas para regular su situación

Se llevó a cabo el jueves por la tarde en la Dirección de Turismo una capacitación a cargo de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas para instituciones locales que deber regularizar su situación administrativa.

De la misma participaron representantes de Conciencia Ecológica, Santa Lucía Ecológica, San Pedro Radio Club, Guardavidas, la Liga Deportiva Infantil (LDI), el Club de Jubilados de Los Aromos, Castro F.C., la Casa de Ancianos, 12 de Octubre, Los Andes, Independencia, Banfield y América. A diferencia de la exposición que realizó la misma área provincial en diciembre pasado en el Estadio Municipal, varias de las entidades aprovecharon para evacuar dudas sobre sus casos particulares.

Quien encabezó la reunión fue el Director de Fiscalizaciones de la Dirección Provincial, Fabián Fumeo, que, en el inicio, dejó en claro que "más allá de la situación particular de cada una, todas pueden regularizar su situación". Y agregó: "No importa si la Comisión Directiva que estuvo antes no hizo nada y cuesta un poco más, ahora los responsables de regularizar la personería jurídica son los nuevos dirigentes y lo pueden hacer sin problemas".

"Nos gustó la convocatoria, fueron muchas personas y muy variadas instituciones. Esperábamos menos, contentos porque no fue una charla donde vinieron, bajaron normativa y se fueron, sino que cada institución pudo ver al menos en general su situación en particular", sostuvo ante La Opinión el concejal Juan Pablo Ruozi quien coordinó la capacitación con la Dirección Provincial de Atención Ciudadana y explicó que el objetivo es "armar reuniones con temas que puedan interesar en cada localidad" y conocía de que el de la personería jurídica de instituciones "era de gran interés".

Sobre el intercambio, relató que fue "general" pero cada entidad "pudo hacer las preguntas de sus casos particulares". "No hubo casi charla, fue más que nada ir viendo los temas y particularidades que levantaba cada uno de los que fueron en base a sus instituciones", agregó.

La capacitación se extendió alrededor de tres horas y el personal de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas quedó en contacto con todos los participantes con el objetivo de asesorarlos individualmente para que puedan completar su trámite y regularizar su personería jurídica.