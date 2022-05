La Liga Sampedrina desmintió el faltante de 12 millones de pesos: “Está todo en regla”

Semanas atrás surgieron rumores de que la Mesa Directiva de la Liga Sampedrina (LDS) que culminó su mandato el 21 de marzo de 2022 dejó un faltante de 12 millones de pesos. La versión tomó fuerza luego de que medios de comunicación locales le dieran estado público con una entrevista al presidente actual, Fernando Essers, quien por entonces no desmintió la ausencia de esa suma millonaria de dinero, pero explicó que es una cifra que la institución ni siquiera maneja en un ejercicio.

Los rumores generaron malestar en algunos de los dirigentes que dejaron la institución tras perder las elecciones en la última Asamblea General Ordinaria, en la que los clubes aprobaron el Memoria y Balance del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021 que, como los dos anteriores, arrojó superávit con números muy inferiores a 12 millones de pesos.

Fernando Essers. Foto: La Opinión.

Esta semana, Essers, consultado por La Opinión, que en su momento investigó y desestimó el hecho a raíz de que no tenía asidero, desmintió la situación: “Está todo en regla. Fue como un meme, algo que se creó en un estado de WhatsApp y lo tiraron para arriba, seguramente fue alguien que no quiere a la Comisión Directiva que se fue”.

Y amplió: “Cuando ellos hicieron la rendición a mediados de marzo, entregaron todos los estados del balance que fueron aprobados en la asamblea. El balance hasta el ejercicio que cerró en diciembre fue aprobado por gestión anterior y está todo en regla, no hay ni faltante ni sobrante de 12 millones de pesos. Y en el movimiento de gastos que nos entregaron del 1 de enero al 21 de marzo, está todo contabilizado de la cobranza por recibos, pagos a distintos entes, sueldo de empleados y gastos corrientes”.

Fernando Essers, conocedor del manejo de dinero de instituciones deportivas local por su paso anterior por la Liga Infantil (LDI), estimó desde un principio que el rumor era falso: “Por el monto, me preveía que no era una cosa cierta y era para cargar culpas con la gestión anterior. El balance no llega a arrojar 12 millones de pesos en todo año. Era algo que no tenía ningún asidero verídico”.

La lista que encabezó Essers y que conduce actualmente la LDS con participación de funcionarios del Gobierno local como el director de Automotores, Carlos García, y la secretaria de Género, Laura Monfasani; derrotó por un voto en los comicios a la de Celso Cejas, en la cual estaban Carlos Jaime como candidato a tesorero y Diego Mastaglio de secretario. Los últimos dos fueron parte de la anterior gestión cuya máxima autoridad fue Hugo Cejas hasta su renuncia con Andrés Sánchez de vicepresidente.