La felicidad de Brenda Rojas por su actuación en la Copa del Mundo de Hungría y un mensaje a los sampedrinos

La primera de las dos copas del Mundo en las que Brenda Rojas afronta en Europa ya pasó. Este sábado en la madrugada de Argentina concluyó su participación en Szeged, Hungría, con un quinto puesto en la final C y el 23° en la general del K1 200 metros.

Minutos después de terminada su incursión, la sampedrina dialogó con La Opinión y no ocultó su felicidad, sobre todo porque fue la primera vez en su carrera en la remó sola a nivel internacional: “El nivel es súper alto y fue mi primera competencia en este nivel en K1. Estoy muy contenta, el viernes tenía muchos nervios pero hoy fue mejor”.

Y agregó: “El primer día no sabía cómo manejar tantos nervios, me desperté y el corazón lo tenía a mil, era mi primera competencia en K1 y no dejaba de temblar. Manejo los nervios orando, escuchando música y meditando. Para el segundo día ya estaba mejor, con los nervios más parecidos a los de siempre”.

Rojas en la pista de la Copa del Mundo de Hungría. Foto: La Opinión.

Con su labor, la palista de Las Canaletas dio un paso más hacia los Juegos Olímpicos Tokio 2021 porque terminó adelante de su compañera Sabrina Ameghino (séptima en la final C y 25ª) y, también, en las semifinales y definición consiguió un mejor tiempo. De las tres ocasiones que debe vencerla para ganar el cupo, ya lo hizo dos veces y equiparó la balanza que tenía a su favor la deportista de Ensenada por ser quien obtuvo la plaza para Argentina gracias a la medalla de oro en K1 200 metros en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Rojas y Ameghino son amigas y remaron en un sinfín de regatas en selecciones nacionales como en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. Juntas, se subieron a muchos podios y comparten la concentración en el viejo continente, aun cuando compiten entre sí por estar en Japón. “Afuera del agua somos todos amigos, pero a la hora de remar todos queremos ganar. Que sea lo que Dios quiera, está todo hecho”, sostuvo.

Por último, agradeció a San Pedro por el acompañamiento a la distancia y observar sus regatas a la madrugada: “Un gracias les queda chico. También a mi familia, a mi novio (N. de R.: Daniel Dal Bo, palista de la Selección Argentina masculina), a mis amigos y obvio que a Las Canaletas. El amor y el apoyo se sienten”.

Brenda Rojas permanece en Europa con la Selección Argentina femenina porque entre el 21 y 23 de mayo debe competir en la Copa del Mundo de Barnaul, Rusia, donde remará con Sabrina Ameghino en K2 500 metros. Antes, se presentará en un campeonato en la misma sede en el que competirá en K1 500 con la chance de lograr otra plaza a Tokio 2021 en esa modalidad y distancia.