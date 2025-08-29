Cada 29 de agosto se celebra en la Argentina el Día de la Persona Donante de Órganos, una fecha impulsada por la familia de María Antonella Trivisonno, una nena de seis años fallecida en un accidente de tránsito en Rosario, en 1999.

En esa oportunidad, los padres donaron los órganos de su hija con el objetivo de aliviar el dolor de otras familias.

“La fecha pone el enfoque de manera específica en el donante, pero con una concepción que trasciende la donación de órganos y que encarna una dimensión solidaria de la ciudadanía”, reza el portal del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).

La familia de Enzo “Ruyer” Solera, fallecido el 14 de abril tras un accidente de tránsito, también dimensionó la solidaridad que en vida expresara el joven de Gobernador Castro, la de ser donante para salvar vidas.

Su voluntad formó parte de una de sus valiosas actitudes, que con su deceso permitió que tres órganos fueron derivados a personas residentes en la provincia de Santa Fe: los riñones a una mujer de 30 y a un hombre de 39, y el hígado a una mujer de 61 años.

“Orgullosos de vos hermanito, ‘Ruyer’ Solera. Sos un ser especial por siempre. Te extrañamos. Te amamos”, publicó su hermana Daniela, acompañando el posteo del INCUCAI con una imagen del joven de Gobernador Castro. “Un compromiso de alma con alma”, señaló esta institución sobre la donación de órganos.

También lo hizo Paola, otra hermana de Enzo: “Siempre vamos a estar orgullosos de vos hermano Ruyer Solera porque gracias a que expresaste en vida tú voluntad de donar. Siempre serás nuestro ángel de la eternidad. Te admiramos y te extrañamos mucho gordo. Sos nuestro héroe para siempre”.

