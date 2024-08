“Mezcla de indignación y bronca que se suma al dolor inmenso que siento. Me pregunto: ¿Cómo puede ser que el Hospital público de San Pedro no tenga un tomografo funcionando?”, comienza la carta de la hermana de Verónica, una conocida vecina de San Pedro que falleció el sábado.

“En realidad la Municipalidad lo tiene pero guardado en un galpón. SI. EN UN GALPON ACA EN SAN PEDRO. Señor intendente Cecilio Salazar y todos los que hoy tienen un cargo político en San Pedro me lo explican por favor? porque sale mucha plata su arreglo o su instalación está juntando tierra????”, preguntó en su posteo a las autoridades en el mensaje que apunta a saber cuándo quedará instalado el tomógrafo que llegó a la ciudad en 2023 y que permanece en depósito hasta que se terminen las obras. “Y ahí estamos , nosotros los ciudadanos que laburamos todos los dias, que pagamos los impuestos todo los meses, a la buena de zafar de lo malo con suerte”.



“O como Nosotros enterrando a mi hermana, castigandonos porque en vez de llamar a la ambulancia, no la cargamos en el auto. Porque no sabíamos. La ambulancia del 107 que llamamos para que nos ayude a salvarla, no nos dijo que no había tomografo. Viendo la gravedad, no la llevaron directamente al Hospital Privado SADIV que si lo tiene. Ellos no la podian llevar ahí, porque no la recibirian. Una locura. Protocolos estupidos en una emergencia donde se juega la vida de alguien”.