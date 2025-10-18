En plena campaña proselitista, y a pocos días de las elecciones legislativas nacionales, la candidata a diputada por el partido Potencia, María Eugenia Talerico, pasó por San Pedro.

Su itinerario en estas horas es el norte bonaerense y los encuentros en los distritos con quienes los representaron en la provincia en las elecciones del 7 de septiembre último.

María Eugenia Talerico en San Pedro. Foto: La Opinión.

Talerico, que estuvo acompañada por la candidata a concejal María Pía Grondona, se presentó este sábado por la mañana en el Bar Butti, donde agradeció el apoyo recibido y la oportunidad de exponer sus propuestas para el Congreso, “Buscando representar los problemas reales de la provincia”.

Al territorio gobernado por Axel Kicillof lo considero "abandonado", con serios problemas en sectores como educación, adicciones, infraestructura y gestión, mientras se mostró disconforme con la "nacionalización" de la elección provincial y la polarización con La Libertad Avanza, que impidió un debate profundo sobre estos temas.

Talerico junto a Ariel Bianchi y María Pia Grondona. Foto: La Opinión.

Por su pasado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Talerico enfatizó sobre la necesidad de luchar contra la corrupción, pilar fundamental. A su vez se mostró crítica a la política tradicional: “La ciudadanía está cansada y percibe que todo es lo mismo, incluso con el nuevo gobierno, debido a casos de corrupción conocidos y el reciclaje de figuras políticas”.

Finalizó diciendo que el surgimiento de Potencia, como una fuerza política nueva y renovadora, la constituye con visión de futuro: “Buscamos consolidarla con proyección nacional, capaz de cooperar en reformas necesarias, pero también de poner límites a lo que daña al país”.

