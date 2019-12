Juran consejeros escolares, concejales y el intendente Cecilio Salazar

La jura de las autoridades gubernamentales electas el pasado 27 de octubre se desarrollará en San Pedro este lunes 9 y comenzará a las 17.00 con el cuerpo de Consejeros Escolares. Una hora más tarde será el turno del Concejo Deliberante y luego hará lo propio el intendente.

Fernando Cajide y Vanina Zubiete por el oficialismo, y Cecilia Macchia por la oposición son los consejeros escolares que jurarán. También lo harán los suplentes.

En el Concejo Deliberante, la sesión prepatatoria estará encabezada por Patricia Rocca, la edila de mayor edad entre quienes fueron electos en octubre, y será ella la que tome juramento a sus pares, antes de la elección de las autoridades del cuerpo.

Además de Patricia Rocca, jurarán como concejales electos en octubre: Ramón Salazar, que pedirá licencia para seguir en el Ejecutivo; Mónica Otero, que renueva su banca, al igual que Gerardo Pelletier; Alejandro Donatti, que deja vacante la secretaría legislativa; Silvina Ibern es la primera suplente y cupará el lugar del secretario de Cooordinación.

Por la oposición jurarán la reelecta Florencia Sánchez; Juan Cruz González, que hasta ahora era suplente; Tamara Vlaeminck; y Gastón Casco como titulares, quienes se sumarán a Martín Baraybar y Soledad Llull en el bloque Frente de Todos.

El Concejo Deliberante definirá sus autoridades para los próximos dos años. Todo indica que Mónica Otero continuará al frente de la presidencia y el oficialismo designará al secretario legislativo, que seguiría en manos del radicalismo. La oposición, por su parte buscaba que la subsecretaría sea para ellos, sin éxito hasta el momento.

En el caso de que el oficialismo no respete ese código no escrito que dice que la segunda minoría designa al subsecretario legislativo, la oposición no votaría las autoridades del cuerpo, por lo que Juntos por el Cambio se quedaría con la presidencia y las vicepresidencias, con los votos propios, que alcanzan la mayoría absoluta.

El viernes, la composición saliente tuvo su última sesión extraordinaria, cuando dieron ingreso formal al Presupuesto 2020, que incluye las ordenanzas fiscal e impositiva y el cálculo de recursos y gastos para el ejercicio que viene, proyectos que serán analizados por los nuevos ediles y deben ser tratados antes de fin de año.

El Presupuesto 2020 es de casi 1750 millones de pesos, de los cuales poco más de 500 millones corresponden a recursos propios. Para el año que viene, el gobierno dispuso un aumento del 39 por ciento para las principales tasas.